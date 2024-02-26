Засуха и болезни уничтожили урожай: цены на популярный продукт бьют рекорды во всем мире

Глобальные цены на какао достигли нового исторического максимума, а темпы подорожания продукта за последнюю неделю оказались рекордным с 1999 года. Такая тенденция говорит о том, что производителям шоколада по всему миру придется увеличить расходы, а значит готовый товар заметно подорожает для конечных покупателей.

Цены на какао-бобы взлетают из-за растущих опасений по поводу нехватки этого сырья, сообщает Bloomberg. Так, 26 февраля фьючерсы выросли на 4,6%, показав самый большой недельный скачок с 1999 года.

"Цены резко выросли, поскольку засуха и болезни уничтожили урожай какао в ключевых западноафриканских производителях. Это грозит повышением затрат производителей шоколада, которые могут быть переложены на потребителей", – объяснили аналитики.

Стоимость какао на товарном рынке Нью-Йорка достигла нового за все время максимума почти в $6500 за тонну. Таким образом, цена ключевого ингредиента для приготовления шоколада выросла более чем вдвое с начала прошлого года.

"Проблемы с производством в Западной Африке привели к тому, что рынок какао столкнулся со значительным глобальным дефицитом производства в этом сезоне. Это продолжает подпитывать рост цен на какао", – говорится в отчете Hightower Report.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, также в мире активно растут цены на кофе сорта робуста (Robusta). В частности, стоимость подскочила из-за конфликта в Красном море. За последние месяцы поставщики подняли цены на кофейное сырье более чем на треть.

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