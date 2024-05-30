Кому в Украине платят от 70 тыс. грн: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине зарплату более 70 тыс. грн получают в первую очередь военнослужащие и программисты. Самая большая средняя зарплата у Golang developer – 97,5 тыс. грн. Это специалист, владеющий языком программирования Go.

Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Средняя зарплата в Украине, по данным этого же портала, составляет 20 тыс. грн.

Golang developer – 97 500 грн

C++ developer – 80000 грн

IOS developer – 75000 грн

Танкист – 72000 грн

Дешифровщик – 70500 грн

Наводчик – 70100 грн

Снайпер – 70100 грн

Огнеметчик – 70100 грн

Артиллерист – 70100 грн

Боевой медик – 70000 грн

Отметим, до большой войны в Украине на популярных кадровых порталах количество резюме было примерно вдвое больше количества вакансий. Такое соотношение позволяло работодателям выбирать между кандидатами, однако уже тогда за ценных сотрудников была конкуренция. На самом деле часть украинцев размещают резюме для того, чтобы мониторить рынок и получать более выгодные предложения.

К примеру, в апреле 2021-го на 48,2 тыс. вакансий было 99,3 тыс. резюме. В феврале 2022 года ситуация кардинально изменилась. Количество вакансий временно упало в 10 раз, а на одну вакансию было уже больше 11 резюме.

В июле количество резюме достигло пика в 152,8 тыс. В то время как вакансий было меньше 20 тыс. Найти работу было крайне сложно.

Но потом ситуация начала меняться, и сейчас рынок повернулся на 180 градусов: на 62 тысячи вакансий есть 67 тысяч резюме. Соотношение почти один к одному означает, что некоторым работодателям будет невозможно найти сотрудника. Масштабный дефицит кадров уже затронул все отрасли экономики. Такого недостатка работников в Украине еще не было.

В апреле 2024 года Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) заявила, что их опрос показал: дефицит кадров не испытывают только 7% респондентов. В то же время 74% работодателей заявили, что им не хватает сотрудников, остальные частично испытывают дефицит кадров. То есть за год ситуация значительно ухудшилась, еще весной 2023-го о дефиците говорили лишь 55% опрошенных.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине зарплаты военных в июне не изменятся. Также украинцы могут получать доплаты за пребывание на передовой в течение 30 дней.

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