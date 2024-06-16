В Киеве украинцам без высшего образования готовы платить больше 40 тысяч: кого ищут

Хорошие деньги в Украине можно зарабатывать, неиимея высшего образования – в частности,будучи специалистом в одной из рабочих сфер. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 40 тыс. грн и более.

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В частности, в среднем 42,5 тыс. грн предлагают тонировщикам. При этом отдельные компании предлагают намного больше. Так, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию тонировщика, платить по которой обещают до 80 тысяч. "Если Вы умеете тонировать, клеить защитную бронепленку и винил – это большой плюс", – говорится в объявлении.

В то же время по Украине тонировщикам готовы платить в среднем 36 тыс. грн. Т.е., меньше на 6,5 тыс. грн.

Автослесарям в Киеве готовы платить в среднем 40 тыс. грн. Тогда как по Украине существенно ниже – 32,5 тыс. грн.

Также в среднем 40 тыс. грн предлагают поклейщикам. Что тоже намного выше, чем в целом по стране – в других регионах поклейщики могут рассчитывать на зарплату в среднем 22,5 тыс. грн.

В целом же, представителям рабочих специальностей предлагают в Киеве зарплату в среднем 24,5 тыс. грн. В топ-3 самых популярных профессий, по данным профильных экспертов, входят:

грузчик со среднем предлагаемой зарплатой в 19 тыс. грн;

разнорабочий – 20 тыс. грн;

упаковщица – 19 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине все популярнее становится удаленная работа. И не без причины: на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом более 40 тыс. грн.

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