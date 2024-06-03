В Украине за работу на дому готовы платить более 60 тысяч: какие вакансии открыты

В Украине все более популярной становится удаленная работа. И на то есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 60 тыс. грн.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию руководителя отдела продаж в компании, работающей в сфере ухода за собой. Платить обещают от 35 до 80 тыс. грн. Чтобы претендовать на должность, нужно среди прочего:

иметь опыт работы с клиентами В2В от двух лет;

знать алгоритмы продаж и обслуживания таких клиентов;

быть готовым к командировкам в Европу.

Компания, занимающаяся корпоративными мероприятиями, ищет оператора чата. Работать нужно будет ночью, а платить обещают 20-70 тыс. грн. Среди обязательных требований – высокое знание английского языка, на уровне не ниже B1.

Онлайн-школа английского языка ищет менеджера по продажам на зарплату от 25 до 75 тыс. грн. За эти деньги нужно будет работать с клиентами, которые сами написали компании в соцсетях. "График работы 8 рабочих часов в день, 2 плавающих выходных (иногда суббота или воскресенье могут быть рабочими)", – рассказали в самой компании.

Гостиничная управляющая компания ищет старшего менеджера по продажам на зарплату от 40 до 60 тыс. грн. Продавать нужно:

через входящие вызовы;

сообщения в Instagram и Facebook.

Украинцам без высшего образования готовы платить 50 тысяч

В то же время, в Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей от 30 до 50 тыс. грн.

В частности, в среднем 50 тысяч предлагают тонировщикам. При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить намного меньше – в среднем 36 тыс. грн.

Поклейщикам готовы платить в среднем 45 тыс. грн. Что тоже намного выше, чем в целом по стране – в других регионах поклейщики могут рассчитывать на зарплату в среднем 22,5 тыс. грн.

Автослесарям в Киеве предлагают в среднем 40 тыс. грн. Тогда как по Украине – 32,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%.

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