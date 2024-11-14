Компенсация за 1,5 млрд гривен убытков Украине: у экс-чиновников Минэнерго хотят отнять участки и авто

Украинские следователи нашли активы экс-чиновников Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, обвиняемых в организации коррупционной схемы, нанесшей государству ущерб почти на 1,5 млрд гривен. Речь идет о жилой и нежилой недвижимости, а также автомобилях.

Видео дня

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). Следователи утверждают, что бывшие госслужащие искусственно препятствовали исполнению постановления Кабинета министров об эксплуатации газораспределительных систем.

Это привело к уклонению от оплаты за пользование государственным имуществом, в результате чего госбюджет недополучил 1,488 млрд. гривен. Это происходило с мая 2017 года по декабрь 2020 года.

"Наши специалисты уже обнаружили первые активы фигурантов дела: 3 объекта жилой и нежилой недвижимости, 4 земельных участка и 2 транспортных средства. Также ожидаем ответа от банковских учреждений относительно наличия счетов и средств на них. АРМА сделает все, чтобы все незаконно приобретены чиновниками активы были найдены", – заявил заместитель председателя АРМА Павел Великореченин.

Информацию об активах передали в орган досудебного расследования. Решается вопрос о наложении на них ареста для последующей передачи в управление АРМА.

Вопрос коррупции в энергетическом секторе стоит достаточно остро. Поэтому в августе народные депутаты в неотложном порядке вызвали в Верховную Раду министра энергетики Германа Галущенко. Неофициальной причиной вызова могло быть расследование причастности самого министра к скандалу со взяточничеством – журналисты сообщили об обысках у Галущенко.

Также OBOZ.UA сообщал, что эксзамминистра энергетики Александра Хейла задержали во время крупного получения взятки, после чего его уволили с должности. Его заподозрили, подозревают в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района. Вместе с ним были задержаны еще три человека, включая руководителя одного из государственных угольных предприятий с востока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!