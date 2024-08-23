Обыски НАБУ у Германа Галущенко: журналист раскрыл, в чем подозревают министра

Министр энергетики Герман Галущенко не пришел в Верховную Раду, куда его безотлагательно вызвали на 23 августа с докладом по поводу коррупционного скандала в министерстве. Причиной неявки может стать то, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследуют причастность самого министра к делу о взяточничестве его экс-заместителя Александра Хейла.

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Об этом сообщил 29 августа основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов, ссылаясь на собственные "источники в энергетической отрасли". Он отметил, что 15 августа у главы Минэнерго уже прошли обыски, хотя официально об этом нигде не сообщалось.

"Министр энергетики Галущенко побоялся прийти на доклад в парламент не только из-за вопроса о коррупционерах в его вертикали. А потому, что он сам стал объектом НАБУ. Детективы 15 августа провели обыски у него дома и на работе по тому же делу Хейла, которого по версии Минэнерго правоохранители приняли на взятке "при содействии министра", – пишет Николов на своей странице в Facebook.

Журналист подчеркнул, что Герман Галущенко отказался приходить в Верховную Раду, чтобы не отвечать на вопрос об обысках и не попасть в еще больший скандал. Также он называет озвученную им информацию свидетельством лжи предыдущих заявлений о том, что Хейло был задержан при содействии Галущенко.

"Из обстоятельств коррупционного дела Хэйла было совершенно ясно, что под крышей Минэнерго действует полностью организованная система коррупционных потоков. Например, как можно требовать взятку полмиллиона долларов кэшем из государственной шахты на Волыни за то, чтобы на нее перевезти комбайны из донецких шахт, которые вот-вот оккупируют?" – задается вопросом Николов.

Подробности задержания Александра Хейла

Должность заместителя министра Хейло занял 6 сентября 2023 согласно распоряжению Кабмина № 764-р. Согласно информации на сайте Минэнерго, 33 года его трудовой деятельности были тесно связаны с угольной отраслью

Но несмотря на это 12 августа он с несколькими сообщниками был задержан. Согласно материалам дела, они требовали $500 тыс. у руководителей госпредприятия Львовско-Волынского угольного бассейна за беспрепятственную передачу горнодобывающего оборудования из шахт прифронтового района Донецкой области.

После этого Кабинет министров уволил Александра Хейла с должности замминистра энергетики (инициатором стало именно министерство), а ВАКС взял его под арест. Кроме него, избрали меры предосторожности другим фигурантам:

бывшего гендиректора госпредприятия "Селидовуголь" Сергея Кобыляцкого отправили под круглосуточный домашний арест;

отправили под круглосуточный домашний арест; управляющего директора ООО "Николаевская электроснабжающая компания" Евгения Лута заключили под стражу.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Если они признаны виновными, им грозит заключение от 8 до 12 лет.

Ранее OBOZ.UA подробно сообщал, кто такой Хейло, с кем он связан и почему его не должны назначать замминистра. Больше об экс-заместителе министра вы можете узнать в материале OBOZ.UA.

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