Компания 'Прогресс' поставила Минобороны снаряды по завышенным ценам: убытки могут достигать $1 млрд – СМИ

Министерство обороны Украины покупало снаряды по существенно завышенным ценам. Снабжение боеприпасов осуществляла компания "Прогресс". Цена на них была завышена на 57%. Таким образом, убытки оборонного ведомства могут достигать одного миллиарда долларов.

Об этом говорится в материале издания Цензор.НЕТ под названием "Миллионы долларов в кармане, а не на оружие: как специмпортеры накрутили цены и пустили свои прокладки ". Контракт между государственным специмпортером и Прогрессом был заключен 27 апреля прошлого года. Речь шла о 122-мм ОФ снаряде с полным зарядом к гаубице Д-30.

Цена за единицу составляла 32848,66. Примечательно, что выполнили контракт только недавно.

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"В Департаменте военно-технической политики рассказали, что средняя стоимость за единицу товара по этому контракту в 2022 году оказалась 38293,78. В 2023 году средняя стоимость за единицу составила 54804,87. Таким образом фактически к осени 2022 года украинские поставщики из-за создания конкуренции между собой на рынке закупки вооружения повлекли за собой существенное удорожание отдельных видов вооружения", – говорится в материале.

Кроме того, Минобороны с начала войны заключило 12 соглашений с польской компанией Alfa. 5 из них обжалуются в международных судах. Причина – дебиторская задолженность в 1,7 млрд.

Интересно, что именно через Alfa закупались боеприпасы и компанией Прогресс. В частности, СМИ писали, что польская компания должна была поставлять с апреля 2022 122-мм выстрелы с полным зарядом до гаубиц Д-30/2С1 по 760 евро. В то же время "Прогресс" заключила контракт с Минобороны на такие же выстрелы, но уже по цене 1195 евро.

"То есть речь шла о поднятии цены на 435 евро (57%) на одном снаряде, законтрактованном, по сути, у той же фирмы в том же месяце апреля. В итоге, контракт с Alfa был выполнен лишь на 10% и компания попросила о расторжении контракта "А компания "Прогресс" с поставкой снарядов по значительно завышенным ценам недавно выполнила свое соглашение", – отмечает автор статьи.

К началу 2023 года дебиторская задолженность Alfa составляла более 3,5 млрд грн, у "Прогресса" было 5,2 млрд грн.

"Как стало известно Цензор.НЕТ по собственным источникам, по состоянию на 14 сентября дебиторка Alfa составила 0,9 млрд грн, "Прогресса" – 2,7 млрд грн. Поскольку исполнения контрактов нет, то, скорее всего, министерство просто продлило компаниям сроки исполнение, как оно часто делает в таких случаях", – говорится в материале.

Alfa уже фигурант производства НАБУ.

Также украинские СМИ пишут, что куратором соглашений с поляками в "Прогрессе" выступает заместитель директора и бывший замминистра обороны Александр Миронюк. Он является фигурантом по делу о бракованных турецких бронежилетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны потратило 430 млн грн на закупку миллиона некачественных продуктовых наборов для военных ВСУ. Впрочем, до защитников эта еда не дойдет – Офис генпрокурора в судебном порядке доказал незаконность соответствующего дополнительного соглашения к договору о закупке.

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