Украинцы во время войны продавали медицинское оборудование в Россию: раскрыты детали схемы

Украинские правоохранители разоблачили на Полтавщине предпринимателя, который торговал с Россией во время полномасштабной войны. Владелец производства медицинского и косметологического оборудования продавал его в частности компании работницы Госдумы РФ.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что продукция оформлялась в страны Европы и Средней Азии, но фактически оказывалась в РФ.

Детали схемы

Отмечается, что всего в 2022-2024 годах таким образом было отправлено за границу семь партий оборудования, произведенного на предприятиях, основанных и подконтрольных бизнесмену на Полтавщине. При этом финансовые расчеты осуществлялись через международные банки.

"Обойти санкции и замаскировать реальное направление экспорта нарушителю удалось благодаря подконтрольным структурам в других странах. Формально продукция оформлялась для европейского или среднеазиатского рынка, однако фактически поставлялась в российские коммерческие структуры", – отметили правоохранители.

В частности, оно попало на предприятие, которое возглавляла консультант Госдумы РФ. В дальнейшем оборудование использовалось в медицинских программах страны-агрессора, в частности для реабилитации военнослужащих, участвовавших в войне против Украины.

Для этого бизнесмен привлек директоров и работников своих предприятий. Они обеспечивали изготовление продукции, заключение внешнеэкономических контрактов, оформление таможенных деклараций и логистику.

Владельцу производства и его пятерым сообщникам объявили подозрения в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Но сообщается, что сейчас организатор схемы скрывается от следствия, он объявлен в розыск.

Депутат передал оккупантам 24 тыс. тонн агропродукции

Ранее в Запорожской области обнаружили депутата-коллаборациониста, который способствовал краже Россией почти 24 тыс. тонн сельскохозяйственных урожаев с временно оккупированных территорий. Нанесенный им ущерб превысил 56 млн грн.

Предателем оказался представитель запрещенной в Украине партии ОПЗЖ в Каменско-Днепровской городском совете. Правоохранители выяснили, что во время временной оккупации района мужчина сотрудничал с представителями оккупационной администрации РФ и без согласия владельца распорядился имуществом фермерского хозяйства. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и растрате имущества в условиях военного положения

Также OBOZ.UA сообщал, что бывший народный депутат Украины и его сыновья вели бизнес на временно оккупированных Россией территориях Луганской области, платили налоги в бюджет страны-агрессора и получали финансовую поддержку от оккупантов. По данным источников OBOZ.UA, речь идет о нардепе Рады IV созыва Николае Гапочке и его сыновьях Владимире и Андрее – последнему уже сообщили о подозрении в коллаборационизме.

