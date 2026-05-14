"Общение с тараканами" и фейс-контроль: в Киеве сдают "убитую" комнату за 7 тыс. со штрафами и странными требованиями. Фото

В Киеве выставили на аренду комнату возле метро Контрактовая площадь за 7 000 гривен + коммунальные и штраф 300 грн за каждый день просрочки, хотя состояние жилья в сети назвали запущенным и непригодным для комфортного проживания. Фото квартиры вызвали волну возмущения, а пользователи массово критикуют владелицу за завышенную цену и несоответствие между описанием и реальными условиями.

Об этом OBOZ.UA стало известно из сообщения о соответствующем жилье в социальной сети Facebook. Владелица предлагает жилье почти в самом центре столицы, однако вместо восхищения удобным расположением пользователи обратили внимание на совсем другое – состояние самой квартиры, которое многие назвали "ужасным" и "депрессивным".

Несмотря на описание об "огромной светлой комнате после ремонта", фотографии жилья вызвали волну критики. Люди пишут, что помещение больше похоже на заброшенный подвал или временное убежище, чем на квартиру, за которую просят полноценную арендную плату.

По словам владелицы, сдается комната площадью 25 квадратных метров в трехкомнатной квартире на улице Межигорской, буквально в первом доме от метро Контрактовая площадь. Среди преимуществ, которые указаны в объявлении:

большая светлая комната;

балкон;

окна во двор;

холодильник прямо в комнате;

личная стиральная машина;

собственный стол на общей кухне;

доступ к общему туалету и душу.

Также отмечается, что в соседней комнате живет пожилой мужчина, а самих арендаторов просят быть без вредных привычек. Приоритет предоставляют студентам, творческим людям, художникам и музыкантам. Отдельно владелица просит всех кандидатов присылать информацию о себе и ссылки на социальные сети, чтобы она могла "одобрить жильца".

Особое внимание пользователей привлекла и финансовая часть объявления. За аренду комнаты просят:

7000 гривен в месяц;

оплату коммунальных услуг;

залоговый платеж;

штраф 300 гривен за каждый день просрочки оплаты.

Именно сочетание высокой цены, строгих требований и неудовлетворительного состояния жилья стало главной причиной волны критики в сети. Хотя в тексте объявления комнату описывают как "после ремонта", комментаторы увидели совсем другую картину.

По словам пользователей, квартира выглядит заброшенной, старые стены, уставший интерьер, отсутствие современного ремонта и общее впечатление неухоженности. Многие отметили, что за такую сумму ожидали бы хотя бы базового комфорта и чистоты.

В комментариях под объявлением пользователи почти единодушно раскритиковали предложение. Многие иронизируют, спрашивая, входит ли в стоимость "общение с тараканами", а некоторые прямо называют квартиру "ночлежкой", где "можно только в депрессию впасть".

Другие пишут, что такое жилье должно было бы сдаваться разве что бесплатно, а не за несколько тысяч гривен в месяц. Некоторые предполагают, что помещение долгое время было заброшенным и доведено до такого состояния, чтодаже минимальный косметический ремонт уже не спасает ситуацию.

Особенно пользователей возмутило то, что владелица выдвигает дополнительные требования к потенциальным арендаторам, в частности просит их соцсети, хотя сама квартира, по мнению комментаторов, совсем не соответствует такому уровню "отбора". Люди также пишут, что единственная причина такой цены – близость к метро, ведь само состояние жилья не оправдывает стоимость.

Ситуация в очередной раз подняла больной вопрос состояния рынка аренды жилья в крупных городах Украины, особенно в Киеве, где из-за высокого спроса владельцы иногда выставляют квартиры по завышенным ценам даже без надлежащих условий. Среди других реакций украинцев:

"Это шутка, надеюсь";

"Какая-то ночлежка, там только в депрессию впадать";

"Разве что даром пустить жить";

"За что такие деньги? У вас нет совести";

"Животным свиньям можно, а людям нет".

