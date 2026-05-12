Под Киевом за $800 тыс. продают "замок Дракулы": как выглядит таинственный особняк в стиле "люкс". Видео

В селе Зазимье Броварского района, расположенного в 8 км от Киева, выставлен на продажу необычный объект недвижимости – особняк в готическом стиле. Объект площадью 400 квадратных метров реализуется без комиссии по цене 800 тыс. долларов.

Видеообзор дома в TikTok опубликовал риелтор Роман Падун, а его владелицей является блогерша Миледи. Отдельная "фишка" дома – мебель, которой более 3 сотен лет.

Несмотря на средневековый вид, сооружение возведено по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Стены из газоблоков и трехуровневый фундамент обеспечивают высокую сейсмостойкость.

Подвальное помещение глубиной 1,5 м может служить бомбоубежищем. Особенностью интерьера являются холлы с 12-метровыми потолками и аутентичная антикварная мебель французского происхождения.

На большой зеленой территории площадью 0,75 га также расположены:

отдельный дом для персонала и охраны площадью 150 м.кв., имеющий гараж и подсобные помещения;

современная конюшня на двух лошадей площадью 120 м.кв., оснащенная мойкой, амуничником и камерами ночного видения;

собственный профессиональный плац с еврогрунтом, поливом и левадой;

ландшафтные объекты, среди которых озеро, беседка с фонтаном, фруктовый сад и розарий.

Сама Миледи пишет на своей странице в Instagram, что особняк полностью автономен благодаря собственной скважине глубиной 60 м с немецкой системой очистки воды и "умной" системе отопления с теплым полом. Безопасность объекта обеспечивает трехступенчатая система охраны с девятью камерами видеонаблюдения без "слепых зон" и тревожными кнопками во всех комнатах.

