Количество жилья под льготную ипотеку резко возросло: что выбирают украинцы и почему

В Украине за год предложение жилья под єОселю (ипотечный кредит) выросло во всех сегментах, заметнее всего в частных домах и однокомнатных квартирах. Однокомнатные квартиры остаются наиболее доступным стартовым вариантом, а дома пользуются спросом только из-за повышенного запроса на автономность.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике одного из кадровых порталов для поиска недвижимости. Отмечается, что программа государственного кредитования работает уже более трех лет и за это время стала одним из ключевых драйверов рынка недвижимости.

По словам аналитиков, 2025 год в очередной раз подтвердил ее влияние, ведь количество предложений жилья, доступного для приобретения по программе, значительно возросло по всей стране. Анализ показывает, что за год спрос и предложение на єОселю увеличились во всех сегментах, а наиболее заметный рост наблюдается в частных домах и однокомнатных квартирах.

По данным исследования, интерес украинцев к программе продолжает расти, ведь в 2025 году 78% опрошенных слышали о єОселі, что на 9% больше, чем в прошлом году. Среди них 7% уже воспользовались кредитом по программе, еще 41% планируют обратиться, а доля тех, кто не планирует пользоваться єОселей уменьшилась до 52%. Параллельно с этим существенно возросло количество объявлений о продаже жилья под программу. Если в октябре 2024 года таких предложений было около 5,8 тысячи, то в октябре-2025 — почти 17 тысяч.

Наибольший прирост предложений отметили в таких городах, как Кропивницкий (+369%, с 13 до 61 объявления), Харьков (+287%, с 295 до 1 141), Винница (+272%, с 64 до 238), Хмельницкий (+270%, с 84 до 311), Сумы (+254%, с 63 до 223) и Одесса (+243%, с 168 до 576). Такие данные подтверждают, что программа еОселя активно стимулирует рынок жилья в различных регионах, особенно в городах со средним и высоким спросом на доступное жилье.

Данные "Укрфинжитло" также показывают устойчивую динамику: в первом квартале 2025 года выдано 1 353 кредита по программе, во втором квартале накопительно – 2 986, в третьем – 5 406, а на конец четвертого квартала количество кредитов составляет 6 697. По типам жилья ситуация выглядит так: количество объявлений о продаже частных домов выросло на 231% (с 1 603 до 5 307 предложений), однокомнатных квартир – на 168% (с 1 874 до 5 030), двухкомнатных – на 188% (с 1 421 до 4 104), трехкомнатных – на 166% (с 789 до 2 102).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине намерены обновить модель жилищной политики – в частности, разрешить выкупать арендованные квартиры или дома. Для этого к рассмотрению нардепами во втором чтении готовят соответствующий правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!