Количество вакансий постоянно растет: кого активно ищут работодатели в Украине
В Украине в начале августа 2025 года размещено 241 тысячу вакансий, больше всего нуждаются в продавцах, водителях, поварах, инженерах и врачах из-за дефицита рабочих профессий и специалистов. При этом работу искали 132 тысячи человек, что демонстрирует дисбаланс между квалификациями соискателей и потребностями рынка труда.
Об этом сообщает Государственная служба занятости. В начале августа было опубликовано 241 тысячу предложений работы, это на 12 тысяч больше, чем месяцем ранее, что объясняется сезонными колебаниями на рынке трудовых ресурсов.
В то же время количество украинцев, которые искали работу через государственный сервис занятости, составило 132 тысячи человек. Таким образом, в среднем на одного зарегистрированного соискателя приходилось два открытых рабочих места. Больше всего работодатели ищут:
- продавцов;
- водителей;
- поваров;
- инженеров;
- бухгалтеров;
- врачей;
- администраторов;
- слесарей;
- электромонтеров;
- грузчиков.
То есть спрос концентрируется на работниках рабочих профессий и специалистах, без которых невозможно обеспечить стабильное функционирование экономики. Среди зарегистрированных безработных:
- треть – специалисты с высшим образованием;
- 36% – люди с профессионально-техническими дипломами.
Это свидетельствует о том, что значительная часть украинцев пытается найти работу, которая соответствует их квалификационным навыкам, однако экономика выдвигает другие требования. По словам Государственной службы занятости, кадровый дефицит обусловлен двумя ключевыми факторами:
- войной, которая привела к мобилизации значительной части трудоспособного населения, особенно мужчин, которые традиционно работали на строительстве, транспорте и в промышленности;
- изменениями в экономике, обостряющими структурную безработицу, люди часто не имеют достаточных навыков, чтобы занять вакансии, которые больше всего нуждаются в специалистах.
Региональные различия
- в Киеве на одного безработного приходится 24 вакансии;
- во Львовской области – 4;
- в Киевской области – 3;
- в Николаевской области ситуация противоположная – там соискателей работы вдвое больше, чем вакансий.
По оценкам Национального банка Украины, диспропорции на рынке труда сохранятся еще несколько лет. В то же время ожидается, что с постепенной стабилизацией экономики и ростом спроса на рабочую силу уровень безработицы будет уменьшаться и к 2027 году стабилизируется ниже 10%.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые ищут работу в 2025 году, должны ориентироваться не только на опыт и образование, а прежде всего на навыки, цифровую грамотность и ценности компании. Только те кандидаты, которые сочетают технические компетенции с гибкостью и креативностью, остаются востребованными на быстро меняющемся рынке труда.
