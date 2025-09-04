Количество вакансий постоянно растет: кого активно ищут работодатели в Украине

В Украине в начале августа 2025 года размещено 241 тысячу вакансий, больше всего нуждаются в продавцах, водителях, поварах, инженерах и врачах из-за дефицита рабочих профессий и специалистов. При этом работу искали 132 тысячи человек, что демонстрирует дисбаланс между квалификациями соискателей и потребностями рынка труда.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная служба занятости. В начале августа было опубликовано 241 тысячу предложений работы, это на 12 тысяч больше, чем месяцем ранее, что объясняется сезонными колебаниями на рынке трудовых ресурсов.

В то же время количество украинцев, которые искали работу через государственный сервис занятости, составило 132 тысячи человек. Таким образом, в среднем на одного зарегистрированного соискателя приходилось два открытых рабочих места. Больше всего работодатели ищут:

продавцов;

водителей;

поваров;

инженеров;

бухгалтеров;

врачей;

администраторов;

слесарей;

электромонтеров;

грузчиков.

То есть спрос концентрируется на работниках рабочих профессий и специалистах, без которых невозможно обеспечить стабильное функционирование экономики. Среди зарегистрированных безработных:

треть – специалисты с высшим образованием;

36% – люди с профессионально-техническими дипломами.

Это свидетельствует о том, что значительная часть украинцев пытается найти работу, которая соответствует их квалификационным навыкам, однако экономика выдвигает другие требования. По словам Государственной службы занятости, кадровый дефицит обусловлен двумя ключевыми факторами:

войной , которая привела к мобилизации значительной части трудоспособного населения, особенно мужчин, которые традиционно работали на строительстве, транспорте и в промышленности;

, которая привела к мобилизации значительной части трудоспособного населения, особенно мужчин, которые традиционно работали на строительстве, транспорте и в промышленности; изменениями в экономике, обостряющими структурную безработицу, люди часто не имеют достаточных навыков, чтобы занять вакансии, которые больше всего нуждаются в специалистах.

Региональные различия

в Киеве на одного безработного приходится 24 вакансии;

во Львовской области – 4;

в Киевской области – 3;

в Николаевской области ситуация противоположная – там соискателей работы вдвое больше, чем вакансий.

По оценкам Национального банка Украины, диспропорции на рынке труда сохранятся еще несколько лет. В то же время ожидается, что с постепенной стабилизацией экономики и ростом спроса на рабочую силу уровень безработицы будет уменьшаться и к 2027 году стабилизируется ниже 10%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые ищут работу в 2025 году, должны ориентироваться не только на опыт и образование, а прежде всего на навыки, цифровую грамотность и ценности компании. Только те кандидаты, которые сочетают технические компетенции с гибкостью и креативностью, остаются востребованными на быстро меняющемся рынке труда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!