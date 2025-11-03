Количество штрафов за нарушение ПДД перевалило за 2 млн: дела закрывают без оплаты

В Украине количество неуплаченных штрафов за нарушение ПДД выросло на 43% с начала полномасштабной войны, и 75% таких дел просто закрывают без оплаты. Подавляющее большинство должников – мужчины в возрасте 25-45 лет, а рекордсмен из Винницкой области имеет более тысячи штрафов.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По состоянию на конец октября 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано более 2 миллионов неуплаченных штрафов, что на 6% больше, чем в конце 2024 года, и на 43% больше, чем до начала полномасштабной войны.

Наиболее тревожная тенденция – то, что большинство таких долгов так и остаются непогашенными. Около 75% производств по штрафам закрыты, хотя водители фактически ничего не платили. Это означает, что государству не удается взыскать средства, а суммы долгов продолжают накапливаться в реестре.

По статистике, 92% всех штрафов приходится на мужчин – это более 1,8 миллиона случаев. Женщины составляют лишь около 8% нарушителей. Самые активные среди должников – водители в возрасте от 25 до 45 лет. На них приходится более 1,28 миллиона долгов (64%).

Младшие водители, до 25 лет, имеют 13% неуплаченных штрафов (примерно 252 тысячи), а старше 45 лет – 23% (более 469 тысяч). Больше всего неуплаченных штрафов фиксируют в промышленных и густонаселенных регионах.

Днепропетровская область – 211,5 тысячи штрафов (11%);

– 211,5 тысячи штрафов (11%); Киев – 193,7 тысячи (10%);

– 193,7 тысячи (10%); Одесская область – 146,9 тысячи (7%);

– 146,9 тысячи (7%); Харьковская область – 125,9 тысячи (6%);

– 125,9 тысячи (6%); Киевская область – 106,3 тысячи (5%).

Меньше всего нарушений – в регионах, которые больше всего пострадали от боевых действий или имеют меньше населения, а именно:

Луганская область – только 13,2 тысячи штрафов (0,7%);

– только 13,2 тысячи штрафов (0,7%); Тернопольская – 1,4%;

– 1,4%; Херсонская – 1,8%;

– 1,8%; Черкасская – 2,3%;

– 2,3%; Черновицкая – 2,4%.

Среди водителей есть настоящие "герои", которые накопили сотни штрафов. Абсолютным рекордсменом стал 27-летний мужчина из Винницкой области, на котором "висит" 1056 штрафов за нарушение ПДД. В том же регионе другой водитель имеет 932 неоплаченных штрафа. В Днепропетровской области 42-летний мужчина насобирал 797 долгов, в Ривненской – 35-летний водитель имеет 636, а в Сумской области 28-летний водитель – 555 штрафов.

Фактическая безрезультатность системы взыскания свидетельствует о серьезном пробеле в административной практике. Даже когда штрафы официально закрывают, долг не исчезает, но и не поступает в бюджет. Это демотивирует водителей платить нарушения вовремя и подрывает доверие к эффективности системы наказаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут ввести новые, значительно более жесткие наказания для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Водителей ждут повышение максимального штрафа за превышение скорости на дороге и система штрафных баллов, предусматривающая лишение водительских удостоверений злостных нарушителей.

