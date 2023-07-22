Когда у украинцев не получится снять деньги с карты и за что потребуют справку: правила 

В Украине действуют ограничения по количеству средств, которые за сутки можно снять с банковского счета. Такое ограничение зависит от банка. При этом, если вы совершаете подозрительную операцию, банк дополнительного может потребовать справку.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "У меня было такое, что после снятия налички с собственного депозита в ПриватБанке пришло сообщение, что я уже лимит на снятие наличных денег исчерпал", – жалуется OBOZREVATEL житель Днепра Кирилл. Депозит он пополнял с зарплатной карты в течение нескольких лет.

После обращения в "Приват" проблему удалось решить. "Снял нужную сумму за несколько дней", – поясняет Кирилл. Так, в банке действует ограничение: за день можно снять в Украине не более 100 тыс. грн, а за границей – эквивалент 50 тыс. грн.

Ограничения ввели в том числе и для того, чтобы не допустить масштабного вывода средств с банковских счетов. В то же время если вы переведете деньги с одного своего счета на другой, такие проблемы не возникнут. В этом случае можно столкнуться только с проблемами, которые возникают в результате финансового мониторинга.

Что обязательно должны проверять:

операции с наличкой;

операции на нетипичные для клиента суммы или на сумму от 400 тыс. грн;

переводы, которые совершают с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);

операции физлиц-предпринимателей ("ФОПов") и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Кроме того, как отмечают в НБУ, обязаны приостановить и проверить связанные между собой операции. Например, если клиент для того, чтобы не превысить лимит, дробит операции.

"Признаки связанности операций банк/учреждение определяет самостоятельно во внутренних документах по вопросам УИК/ФТ (п.10 приложения 16 к Положению № 65, п. 10 приложения 15 к Положению № 107). Примерами таких признаков могут быть: осуществление переводов одним или несколькими разными клиентами в один день/в течение определенного периода со схожими суммами, именами отправителя/получателя, тестовыми вопросами, текстами бесплатных сообщений и странами (территориями) получателей", – говорится в разъяснении НБУ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что банки блокируют даже пенсионные счета украинцев. Это может произойти из-за долгов.

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