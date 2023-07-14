Пенсией пользоваться нельзя: за что в ПриватБанке арестовывают счета 

Клиенты ПриватБанка жалуются на ограничение пенсионных счетов. Самые распространенные случаи: невыплаченные кредиты и арест счетов судебным исполнителем за долги.

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О нескольких случаях блокирования банковских карт написали клиенты ПриватБанка на специализированном форуме Минфин. "Моей маме банк ограничил финансовые операции на пенсионной карте (деньгами пользоваться нельзя). Объясняют данную ситуацию каким-то тупым бредом… У мамы есть непогашенная рассрочка за телефон", – жалуется клиентка банка.

Еще один клиент жалуется на то, что ему заблокировали карту, на которую поступает пенсия по инвалидности. При этом по закону должны разблокировать сумму в размере двух минималок (13400 грн), однако этого не делают.

"Исполнитель наложил арест на счета, сразу же в тот день отправил постановление об определении счета для осуществления расходных операций, банк получил письмо 6 июля, 7 июля письмо было зарегистрировано, а деньгами пользоваться еще не могу. Почему же так как наложить арест нужно 10 мин, а для того чтобы пользоваться этими 13 400 от трех до десяти дней", – жалуется клиент.

В ответ в ПриватБанке пояснили: обработка и исполнение постановления об определении текущего счета физического лица – должника в банке для осуществления расходных операций производится в определенный срок (до 10 дней).

Исполнитель судебного решения обращается в банк и финансовое учреждение обязано арестовать счета своего клиента за долги. Но при этом запрещено во время военного положения арестовывать пенсионные счета. Поэтому такой арест может произойти только по ошибке.

Сам банк снимать арест со счетов не имеет права. Такая возможность есть только у судебных исполнителей. После обращения должника они должны обратиться в банк и снять арест либо со всей суммы (если это пенсионный счет), либо с суммы на карте в размере 13400 грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу с 6 мая.

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