Главная ягода сезона резко потеряла популярность среди украинцев: почему и сколько теперь стоит

Спрос на клубнику в Украине начал резко падать даже несмотря на снижение цен – покупатели стали более придирчивыми к качеству ягоды и постепенно переключаются на другие сезонные фрукты. Сейчас стоимость на рынках колеблется от 150 до 200 грн/кг, в то время как в супермаркетах цены могут достигать и 300 грн/кг.

О снижении спроса рассказали аналитики в видеообзоре "Столичного" рынка. В то же время на рынке уже появились другие сезонные фрукты и ягоды, которые начали активно отбирать внимание потребителей.

Сейчас цены на клубнику зависят от сорта, качества и внешнего вида ягоды. Самую дешевую мелкую клубнику на оптово-розничных рынках можно найти примерно за 100 гривен за килограмм. Ягода среднего сегмента продается по 130-160 гривен за килограмм, а качественная крупная клубника стоит около 170 гривен. Премиальные сорта иногда доходят до 200 гривен за килограмм.

Продавцы говорят, что психологический предел для покупателей сейчас – примерно 140 гривен за килограмм. Именно такую клубнику люди еще активно покупают. А вот когда цена поднимается до 160-170 гривен, продажи резко замедляются. По словам торговцев, многие сейчас пытаются быстро продать остатки товара, из-за чего на рынке образовалось избыточное предложение ягоды.

Продавцы и обозреватели рынка называют сразу несколько причин падения спроса. Среди них, то, что из-за похолодания и дождей покупатели стали реже ходить на рынки, а сама ягода быстрее портится и теряет привлекательный вид. В частности, многие украинцы уже успели "наесться" клубники. В начале сезона спрос был ажиотажным, однако сейчас ягода перестала быть дефицитом, поэтому интерес к ней постепенно снижается.

Еще одна проблема – качество продукции. Закарпатская клубника, которая доминировала на рынке в последние недели, постепенно завершает сезон. Из-за жары и транспортировки ягода часто перезревает и не всегда доезжает до столицы в хорошем состоянии.

Покупатели стали более привередливыми, люди внимательно осматривают клубнику перед покупкой и все чаще отказываются от мягкой или поврежденной ягоды. Интересно, что пока клубника теряет популярность, другие ягоды продаются значительно лучше. Больше всего сейчас вырос спрос на голубику.

Обозреватели рынка прогнозируют, что в ближайшее время ситуация с клубникой может снова измениться. Причина – начало массового сезона ягоды с Волыни. Ожидается, что новые партии будут свежее и качественнее, а цены могут еще немного снизиться из-за увеличения объемов поставок.

Цены на клубнику на рынках

По наблюдениям OBOZ.UA, на различных столичных рынках клубника обычно стоит в пределах 150-200 грн за килограмм, а иногда цены опускаются еще ниже в зависимости от объемов и качества продукции. В частности другие популярные площадки установили такую стоимость:

рынок Shuvar Львов – 120 грн/кг (средняя стоимость);

рынок "Початок" Одесская область – 230 грн/кг (средняя стоимость).

Цены на клубнику в супермаркетах

В то же время по данным"Минфин" в мае средняя цена клубники составляет 239 грн/кг. А собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях стоимость ягоды составляет:

Varus – 269 грн/кг;

"Сильпо" – 249 грн/кг;

Novus – 239 грн/кг.

