Цены выросли сразу на четверть за неделю: в Украине подорожал популярный продукт

В Украине продолжают стремительно расти цены на прошлогоднюю морковь – килограмм овоща уже стоит в супермаркетах 37,80-46,50 грн/кг. Это объясняется традиционным сезонным исчерпанием запасов качественной продукции в местных хозяйствах.

Об этом сообщили в EastFruit. Аналитики утверждают, что оптовые компании все чаще сталкиваются с серьезными трудностями при попытках закупить необходимые объемы корнеплодов высокого качества, поэтому фермеры снова пересмотрели прайсы в сторону повышения.

Ситуация на рынке

Благодаря активизации торговой деятельности и формированию дефицита качественного товара, украинским производителям уже удается реализовывать прошлогоднюю морковь по 17-25 грн/кг. Это в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели – еще неделю назад максимальные цены на корнеплод держались на отметке не выше 20 грн/кг.

Впрочем, несмотря на нынешний стремительный скачок стоимости, общий уровень цен на этот овощ в Украине все еще остается значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Статистика рынка демонстрирует существенную разницу с прошлым сезоном: в конце мая 2025 года украинские аграрии отгружали остатки прошлогодней моркови в среднем на 84% дороже, чем сейчас. На текущее подорожание влияет исключительно локальный недостаток качественного предложения на рынке в пределах текущего месяца.

Цены на морковь в супермаркетах

Согласно данным"Минфин" средняя стоимость моркови в супермаркетах составляет 41,10 грн/кг – это более чем на 27 грн дороже, чем было в апреле. В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях страны овощ продается по следующим ценам:

Metro – 39,00 грн/кг;

– 39,00 грн/кг; Megamarket – 46,50 грн/кг;

– 46,50 грн/кг; Varus – 37,90 грн/кг;

Novus – 37,89 грн/кг;

"Фора" – 43,90 грн/кг;

– 43,90 грн/кг; Auchan – 37,80 грн/кг;

– 37,80 грн/кг; АТБ – 37,89 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине также пошли вверх цены на прошлогодний картофель – стоимость этого овоща выросла в среднем на 15% и сейчас его продают в супермаркетах по 12,49-18,10 грн/кг. Причина очевидна – сокращение запасов на складах при стабильном спросе на "второй хлеб".

