Клуб белого бизнеса в Украине резко "похудел": чем занимаются эти компании и какой доход имеют

В Украине на 26% сократился Клуб белого бизнеса Налоговой – сейчас в нем осталось только 6619 компаний и 530 предпринимателей. Среди причин – высокие требования к прозрачности, сокращение доли бизнесов с "российским следом" и сложность удерживать стабильные финансовые показатели в военных условиях.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. За квартал из списка выбыло более 3200 компаний, тогда как прибавилось лишь около 940.

То есть прирост оказался значительно меньше, чем отток. Отмечается, что причины могут быть разными, от финансовых трудностей в военных условиях до невозможности соответствовать строгим критериям "белого" статуса.

Чтобы попасть в перечень, компания должна пройти своеобразный "фильтр": отсутствие налоговых долгов, нарушений законодательства в течение последних трех лет, прозрачная структура собственности, своевременная отчетность и стабильные результаты работы. Но даже такие требования не гарантируют, что после включения в Клуб компания сохранит свой статус.

Примечательно, что в нынешнем списке все еще есть предприятия с проблемами: три находятся в состоянии прекращения, а одно уже имеет открытое дело о банкротстве. В то же время налоговых производств или штрафов в отношении этих компаний нет. Заметной тенденцией стало исчезновение из перечня компаний с российским следом.

Если на начало полномасштабной войны в Клубе было не менее 28 таких бизнесов, то сегодня – ни одного. Отмечается, что это свидетельствует о постепенной "деоккупации" украинской экономики от рискованного капитала.

В перечне остаются и компании с "закрытыми" данными – 24 против 33 кварталом ранее, это означает, что в части случаев открытая информация о деятельности и владельцах до сих пор отсутствует. Большинство "белых" компаний работают в сфере торговли и ремонта автотранспорта – 1485 предприятий, что составляет более пятой части от общего списка. Далее следуют перерабатывающая промышленность (1054 компании) и аграрный сектор (952 компании).

Наибольшая концентрация бизнесов традиционно сосредоточена в столице – почти 1700 компаний (25,5%). Среди регионов выделяются Днепропетровщина (631), Киевщина (498), Львовщина (467) и Полтавщина (311).

Среди доходов лидируют крупные игроки: 20 компаний задекларировали выручку более 10 млрд грн за 2024 год, еще 220 – от 1 до 10 млрд грн, но наиболее многочисленная группа – средний бизнес с оборотом от 10 до 100 млн грн (2751 участник).

В Клубе также находится 530 "ФОПов", среди которых 7 с закрытыми данными. Большинство участников – мужчины (60%), женщины составляют 38%. Больше всего ФЛП работают в торговле (200, или 38%), далее следуют транспорт и логистика (11%), административные услуги (10%) и сфера питания (9%). Географически больше всего предпринимателей сосредоточено в Киеве (16%), на втором месте – Днепропетровщина (11%), далее Львовщина (9%).

