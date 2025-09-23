Заявление, которое должен подать каждый ФЛП: как уберечь себя от штрафов и неприятных сюрпризов от налоговой
Каждый предприниматель в Украине должен подать специальное заявление о желании получать документы от налоговой через электронный кабинет (форма F13-91-602). Если этого не сделать — можно остаться без важных сообщений, что приведет к штрафам, проблемам с налоговиками и даже потере единого налога.
Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович. По действующим правилам, если налоговая служба направляет предпринимателю письмо или уведомление, это делается обычной почтой через "Укрпочту".
Проблема в том, что такие отправления нередко теряются или задерживаются. При этом налоговая считает письмо полученным, даже если предприниматель его фактически не видел.
В результате возникают ситуации, когда ФЛП пропускает важное сообщение – например, налоговое уведомление-решение или запрос на информацию. Из-за этого предприниматели часто узнают о штрафах или даже об исключении из упрощенной системы уже постфактум, когда что-то изменить сложнее.
Что дает подача заявления
Заявление о получении документов через электронный кабинет позволяет перевести всю официальную коммуникацию с налоговой в цифровой формат. В таком случае:
- все документы гарантированно поступают в ваш кабинет налогоплательщика;
- дубликаты уведомлений вы получите на указанный вами электронный адрес;
- у вас есть время, чтобы отреагировать: написать возражения, позвонить в налоговую или просто знать, что происходит с вашим ФЛП.
Как подать заявление шаг за шагом
- войдите в электронный кабинет налогоплательщика;
- перейдите в раздел "Ввод отчетности" и выберите текущий год и месяц;
- нажмите "Створити", выберите категорию "Запити";
- в списке найдите форму F13-91-602 – это и есть заявление о желании получать документы через электронный кабинет;
- укажите свой электронный адрес;
- нажмите "Проверить" → "Сохранить" → "Подписать" (с помощью вашего электронного ключа);
- отправьте заявление и убедитесь, что оно отображается зеленым в разделе "Введенные отчетности", это будет означать, что налоговая его приняла.
Все документы от налоговой будут доступны в вашем кабинете в разделе "Входящие документы". Кроме того, они будут приходить на вашу почту, указанную в заявлении.
Дополнительно можно установить мобильное приложение "Моя налоговая" (доступно в App Store и Google Play). Оно отправляет push-уведомления, как только в вашем кабинете появляется новый документ. Хотя приложение не слишком удобное, для оперативного информирования оно вполне подходит.
