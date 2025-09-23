Заявление, которое должен подать каждый ФЛП: как уберечь себя от штрафов и неприятных сюрпризов от налоговой

Каждый предприниматель в Украине должен подать специальное заявление о желании получать документы от налоговой через электронный кабинет (форма F13-91-602). Если этого не сделать — можно остаться без важных сообщений, что приведет к штрафам, проблемам с налоговиками и даже потере единого налога.

Видео дня

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович. По действующим правилам, если налоговая служба направляет предпринимателю письмо или уведомление, это делается обычной почтой через "Укрпочту".

Проблема в том, что такие отправления нередко теряются или задерживаются. При этом налоговая считает письмо полученным, даже если предприниматель его фактически не видел.

В результате возникают ситуации, когда ФЛП пропускает важное сообщение – например, налоговое уведомление-решение или запрос на информацию. Из-за этого предприниматели часто узнают о штрафах или даже об исключении из упрощенной системы уже постфактум, когда что-то изменить сложнее.

Что дает подача заявления

Заявление о получении документов через электронный кабинет позволяет перевести всю официальную коммуникацию с налоговой в цифровой формат. В таком случае:

все документы гарантированно поступают в ваш кабинет налогоплательщика ;

; дубликаты уведомлений вы получите на указанный вами электронный адрес ;

; у вас есть время, чтобы отреагировать: написать возражения, позвонить в налоговую или просто знать, что происходит с вашим ФЛП.

Как подать заявление шаг за шагом

войдите в электронный кабинет налогоплательщика;

перейдите в раздел "Ввод отчетности" и выберите текущий год и месяц;

и выберите текущий год и месяц; нажмите "Створити" , выберите категорию "Запити";

, выберите категорию "Запити"; в списке найдите форму F13-91-602 – это и есть заявление о желании получать документы через электронный кабинет;

– это и есть заявление о желании получать документы через электронный кабинет; укажите свой электронный адрес;

нажмите "Проверить" → "Сохранить" → "Подписать" (с помощью вашего электронного ключа);

отправьте заявление и убедитесь, что оно отображается зеленым в разделе "Введенные отчетности", это будет означать, что налоговая его приняла.

Все документы от налоговой будут доступны в вашем кабинете в разделе "Входящие документы". Кроме того, они будут приходить на вашу почту, указанную в заявлении.

Дополнительно можно установить мобильное приложение "Моя налоговая" (доступно в App Store и Google Play). Оно отправляет push-уведомления, как только в вашем кабинете появляется новый документ. Хотя приложение не слишком удобное, для оперативного информирования оно вполне подходит.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году в Украине вырастут суммы налоговых отчислений, а также лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это связано с тем, что правительство приняло проект Бюджета на 2026 год, в который заложены увеличенные размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!