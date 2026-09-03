Клиентам ПриватБанка дали 913 дней: что происходит с картами

Государственный ПриватБанк автоматически продлил срок действия карт, срок которых истекает, ещё на 913 дней — это примерно 2,5 года. Если новая карта все же нужна, её можно оформить как Digital в Приват24, получить карту мгновенного выпуска в отделении или заказать премиальную карту с доставкой.

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Об этом говорится в материалах банка. Решение позволяет клиентам и в дальнейшем пользоваться картами без необходимости сразу заменять физический пластик.

На сколько продлили срок действия карт

ПриватБанк продлил действие карт, срок действия которых истекает, еще на 913 дней, что составляет примерно 2,5 года. То есть дата, указанная непосредственно на физической карте, не означает, что по ее наступлении клиент сразу лишится возможности пользоваться счетом и совершать операции.

Автоматическое продление позволяет клиентам не тратить время на обязательный визит в банк и не ждать изготовления новой карты. При этом счет клиента продолжает работать в обычном режиме, а карта остается доступной для операций, предусмотренных банком.

Нужно ли заказывать новую карту

Если клиента устраивает использование действующей карты, дополнительных действий для ее продления предпринимать не нужно. Однако в отдельных случаях может возникнуть необходимость получить новую карту.

Например, если карта повреждена, утеряна или клиенту нужна другая карта для удобства использования. В таком случае ПриватБанк предлагает несколько способов получения новой карты.

Digital-карта;

Один из вариантов — оформить Digital-карту через Приват24. Она не требует физического пластика и может использоваться для многих повседневных банковских операций.

карта мгновенной выдачи;

Еще один вариант — обратиться в работающее отделение ПриватБанка и оформить карту мгновенной выдачи. Отмечается, что это позволяет получить физическую карту без длительного ожидания ее изготовления.

Премиальная карта;

Клиенты также могут заказать премиальную карту с доставкой в отделение банка. Таким образом, необходимость в перевыпуске не означает, что нужно пользоваться только одним способом. Вариант зависит от потребностей клиента и типа карты.

Как снять наличные без физической карты

В ПриватБанке также напомнили, что для получения наличных клиенту не обязательно иметь при себе физическую карту. В банкоматах ПриватБанка работает сервис "Снять без карты". Он позволяет получить наличные, в частности, с помощью Digital-карты.

Один из способов — воспользоваться QR-кодом, который появляется на экране банкомата. Для этого клиенту нужно выполнить несколько шагов в приложении "Приват24". Сначала нужно открыть "Услуги" в "Приват24", далее необходимо:

выбрать услугу "Снятие наличных" ;

; выбрать карту, с которой нужно снять средства;

указать необходимую сумму;

ввести PIN-код;

отсканировать QR-код, который появится на экране банкомата.

После прохождения процедуры банкомат выдаст указанную сумму наличными. Также банк предусмотрел возможность авторизации по номеру телефона.

Фактически клиентам, у которых истекает срок действия карты, не нужно спешить в банковское отделение только из-за даты, напечатанной на пластике. Автоматическое продление на 913 дней позволяет продолжать пользоваться картой без стандартной процедуры ее замены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственный ПриватБанк продлил действие сниженных тарифов на международные переводы в Приват24. Теперь льготные тарифы будут действовать до 31 августа.

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