Китай ответил на объявленную США торговую войну: как отреагировали в Пекине

Китай ввел ответные санкции на торговые ограничения США, запретив экспорт материалов, которые могут иметь военное применение. В список запрещенных товаров попали галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы.

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Об этом во вторник заявило Министерство коммерции Китая, пишет Reuters. Директива Пекина, касающаяся так называемых товаров двойного назначения, вступает в силу немедленно и предусматривает усиленный контроль за конечным использованием экспортируемых в США графитовых изделий.

"В принципе, экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов в Соединенные Штаты не разрешается", – говорится в заявлении министерства.

Эти ограничения усиливают контроль, который Китай начал вводить еще в прошлом году по экспорту критически важных минералов. Однако новые меры касаются только США, что является очередным обострением торговых напряжений между двумя крупнейшими экономиками мира накануне инаугурации Дональда Трампа.

По данным китайской таможни, в этом году (до октября) Китай не поставлял в США галлия и германия в необработанном или обработанном виде, хотя год назад США были четвертым и пятым крупнейшими рынками этих материалов соответственно.

Галлий и германий используются в производстве полупроводников, а германий применяется в инфракрасных технологиях, оптоволоконных кабелях и солнечных элементах. Экспорт изделий из горна из Китая в октябре упал на 97% по сравнению с сентябрем после начала действия новых ограничений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США собираются ввести третий за три года пакет санкции в отношении полупроводниковой индустрии Китая. Вероятно, новый запрет коснется 140 китайских компаний (производителей и оборудования для производства микросхем, а также инвестиционных компаний) и будет касаться:

ограничение поставок в Китай чипов высокой пропускной способности (HBM), необходимых для разработки технологий в области искусственного интеллекта;

новые запреты на 24 дополнительных инструмента для производства микросхем и три программных средства;

экспортные ограничения на оборудование для производства микросхем, изготовленное в таких странах, как Сингапур и Малайзия.

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