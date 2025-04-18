Китай отказался от газа из США: импорт СПГ полностью прекратился

Из-за торговой войны с США Китай прекратил импорт американского газа. Последний танкер со сжиженным природным газом (СПГ) американского производства прибыл в страну 10 недель назад.

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Как сообщал Financial Times, СПГ-танкер грузоподъемностью 69 тыс. тонн прибыл из Корпус-Кристи (штат Техас) в провинцию Фуцзянь на юге КНР 6 февраля. С тех пор поставок газа между двумя странами не было, так как 10 февраля Китай ввел 15% пошлины на американский СПГ (позже они были увеличены до 49%).

Подобный сценарий наблюдался и в прошлом – во время первой президентской каденции Дональда Трампа поставки американского сжиженного газа в Китай тоже временно прекратились. Это продолжалось около года.

Журналисты допускают, что это может укрепить сотрудничество Китая с Россией, которое строится на дешевых енергоресурсах РФ. Кроме того, перемены могут застопорить расширение сети СПГ-терминалов в США и Мексике – стоимость проекта составляет миллиарды долларов.

"Будут долгосрочные последствия. Я не думаю, что китайские импортеры СПГ когда-либо заключат новый контракт на американский СПГ", – говорит специалист по вопросам газа при Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета Энн-Софи Корбо.

Стоит отметить, что США занимают не очень большую долю на китайском рынке газа. А после полномасштабного вторжения РФ в Украину она сократилась еще сильнее – с 11% в 2021 год до 6% в 2024-м.

Однако некоторіе китайские компании, в том числе PetroChina и Sinopec, подписали 13 долгосрочных контрактов на отгрузку СПГ из терминалов в США вплоть до 2049 года. Это было необходимо для запуска крупных СПГ-проектов в Соединенных Штатах. По словам Корбо, недавно разработчики пытались пересмотреть условия с учетом растущей инфляции и расходов, связанных с пошлинами США.

"В последний раз, когда это произошло, был полный перерыв, пока китайские власти не предоставили компаниям освобождение от уплаты налогов, но это было в то время, когда спрос на газ был на подъеме. Сейчас мы наблюдаем более низкий экономический рост, и мы думаем, что китайцы могут выдержать потерю этих грузов довольно долго", – объяснила аналитик Kpler Джиллиан Боккара.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Китай ввел ответные пошлины на продукцию из Китая. На это Трамп пригрозил повысить тарифы на китайский импорт до 245% вместо действующих 145%, а также предложил более 70 странам заморозить экономические связи с Пекином в обмен на отмену или снижение американских пошлин

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