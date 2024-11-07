"Кина не будет": китайская компания прекратила производство телевизоров в РФ

Китайская TPV Technology прекратила производство телевизоров в России из-за санкционного давления. Компания распродает остатки продукции и компонентов, готовясь к полному выходу из российского рынка.

Видео дня

Об этом пишут росСМИ. Завод, расположенный в Шушарах, Ленинградская область, производил телевизоры под брендами Philips, Sony, Sharp и OEM-продукцию для других торговых сетей.

Производство телевизоров на заводе, которое началось еще в 2011 году, было остановлено из-за ряда факторов. Основной причиной стало опасение попасть во вторичные санкции со стороны западных стран, что представляет значительный риск для китайских компаний, имеющих широкое присутствие на международном рынке. США и ЕС ужесточили контроль за деятельностью компаний, работающих с Россией, и TPV Technology оказалась под давлением из-за санкций, введенных против России в связи с геополитической ситуацией.

Кроме этого, TPV Technology столкнулась с трудностями при осуществлении оплат за поставляемые из Китая компоненты. Российский банковский сектор пострадал от международных финансовых санкций, что затруднило взаиморасчеты и импорт необходимых комплектующих. Как сообщают СМИ, TPV Technology подтвердили остановку производства, но отказались комментировать причины.

Еще одним немаловажным фактором, повлиявшим на решение компании, стала относительная незначительность российского рынка для TPV Technology. Коммерческий директор компании Holodilnik.ru Алексей Погудалов объяснил, что китайская сторона, учитывая высокий риск санкций и низкий уровень доходности на российском рынке, решила прекратить прямые продажи. TPV Technology уже планирует распродать оставшиеся на складе готовую продукцию и комплектующие.

Со своей стороны руководитель организации РАСПП Виталий Манкевич предположил, что причиной закрытия завода является пересмотр стратегических приоритетов компании. По его мнению, TPV решила сосредоточиться на рынках с большим потенциалом, избежав конкуренции с другими китайскими производителями, имеющими широкую узнаваемость и более сильные позиции в России.

Завод в Шушарах имел значительные производственные мощности и мог выпускать до 3,5 миллионов телевизоров в год, удовлетворяя потребности российского рынка и обеспечивая рабочие места для местных жителей. Закрытие производства TPV Technology – это важный сигнал для других международных компаний, работающих в России, относительно угроз, связанных с репутационными и финансовыми рисками. Как отмечает директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин, для брендов мирового уровня работа на российском рынке теперь несет определенные имиджевые ограничения.

За последние годы китайские автопроизводители также принимают меры по избежанию репутационных потерь: некоторые из них выходят на российский рынок под новыми брендами, чтобы снизить риск вторичных санкций. Это подчеркивает осторожность, с которой китайские компании сейчас подходят к работе в России, особенно в условиях неопределенной геополитической ситуации.

Остановка работы завода TPV Technology отразится на российском рынке бытовой техники, поскольку сокращение количества доступных брендов и продукции создает дополнительные трудности потребителям и розничным продавцам. В предыдущие годы российский рынок уже столкнулся с дефицитом определенных категорий электроники, и выход TPV Technology лишь усугубит эти тенденции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президентство республиканца Дональда Трампа грозит обвалить стоимость нефти до $50 за баррель. Ранее политик заявлял, что готов обрушить цену черного золота на близкий к этому показателю, чтобы прекратить войну в Украине, сократив доходы Кремля. Впрочем, некоторые эксперты сомневаются в реалистичности такого плана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!