Президентство республиканца Дональда Трампа грозит обрушить стоимость нефти до $50 за баррель. Ранее политик заявлял, что готов обвалить цену черного золота до близкого к этому показателя, чтобы прекратить войну в Украине.

Об этом заявил приближенный к кремлевскому диктатору российский олигарх Олег Дерипаска. "Доброе утро, новый мир! Нефть до $50 к маю, мир будет, похоже, везде", – написал он в Telegram.

Ранее в интервью изданию Bloomberg Трамп заявил, что добьется снижения цены нефти, разрешив бурить в США больше нефтяных и газовых скважин. "У нас больше жидкого золота, чем у кого-либо", – объяснил это политик.

Это подтвердили и в The Washington Post. Источники издания утверждают, что в апреле он провел встречу с двумя десятками крупнейших нефтяных компаний США, предложив им в обмен на финансовую поддержку его кандидатуры на выборах в случае своего избрания президентом упразднить десятки экологических правил и политик действующей администрации и не допустить принятия новых. Это значительно упростило бы налоговые и прочие издержки.

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Также Трамп пообещал немедленно положить конец замораживанию администрацией Байдена разрешений на экспорт сжиженного природного газа. Он также сообщил руководителям, что начнет выставлять на аукцион больше договоров аренды для бурения нефтяных скважин в Мексиканском заливе, выступал против ветроэнергетики и заявил, что отменит ограничения на бурение в арктической зоне Аляски.

Новости о фактической победе Трампа уже привели к снижению цен на нефть. Как сообщает Reuters, 6 ноября фьючерсы на нефть эталонной марки Brent упали на 1,25 доллара (1,65%), до 74,28 доллара за баррель. А американская WTI снизилась в цене на 1,25 доллара (1,74%), до 70,74 доллара за баррель.

При этом экс-премьер-министр России Михаил Касьянов прогнозирует, что при стоимости черного золота на уровне $40 за баррель в течение года режиму Путина не хватит финансов для ведения войны против Украины. Международные санкции уже привели к тому, что доля экспорта нефти и газа в доходах бюджета РФ уменьшилась с 50% до 30%, а газовый монополист "Газпром" получил убыток в 7 млрд долларов США.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что в разговоре с Путиным угрожал обрушить нефть именно до этого показателя, если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. Он уверен, что для мгновенной остановки войны ему необходимо будет встретиться с Путиным и Зеленским.

Также OBOZ.UA сообщал, что ЕС расследует обходную схему импорта российской нефти через Турцию, которая за год принесла Москве около 3 миллиардов евро. Турецкие порты стали центром перевалки благодаря лазейкам в санкционном режиме ЕС, позволяющим экспортировать смешанное топливо под новой маркой.

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