'Киевстар' в 2025 году расширил 4G-покрытие еще на 370 населенных пунктов

Национальный оператор электронных коммуникаций продолжает реализовывать стратегию укрепления цифровой инфраструктуры Украины, фокусируясь на развитии и модернизации сети. На сегодня компания имеет наибольшее покрытие стандарта 4G среди всех операторов электронных коммуникаций в Украине и продолжает расширять сеть.

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Полномасштабная война еще больше подчеркнула важность надежной связи для миллионов украинцев – для общения, работы, доступа к информации и государственным сервисам. Поэтому, несмотря на все вызовы, вызванные военной агрессией, "Киевстар" не остановил развитие сети. Только за первое полугодие 2025 года было построено 2775 новых базовых станций, а 4G-покрытие расширено еще на более чем 370 населенных пунктов. С февраля 2022 года до настоящего времени LTE-сеть охватила более 4800 новых населенных пунктов. Сегодня 96% населения на территории, подконтрольной Украине, имеют доступ к 4G от "Киевстар".

Кроме этого, продолжается системное развитие сети вдоль автодорог. Сейчас около 13 тысяч километров дорог международного и национального значения охвачены 4G-связью.

"Сегодня вы можете проехать по автодороге Киев – Львов, практически не прерывая видеозвонок, если вы абонент "Киевстар". Мы продолжаем строить сеть именно там, где она наиболее нужна людям, – не только в городах, но и вдоль дорог, в сельской местности. Надежная мобильная связь и интернет должны быть доступны независимо от того, где находится абонент", – отмечает технический директор "Киевстар" Владимир Лутченко.

В июне 2024 года во время Международной конференции по восстановлению Украины "Киевстар" объявил о намерении инвестировать 1 миллиард долларов США в развитие и восстановление цифровой инфраструктуры Украины в период с 2023 по 2027 год и неуклонно придерживается своих инвестиционных обязательств.