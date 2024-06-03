"Киевстар" отключит украинцев от 3G: что будет с мобильным интернетом

Мобильный оператор "Киевстар" начал рассылать своим абонентам SMS-сообщения об отключении 3G. Причина – намерение компании развивать 4G-сеть.

Об этом сообщили в независимом сообществе мобильных технологий Украины MZU - Мобільний Зв'язок України. Там отметили: еще одна причина отказа "Киевстара" от 3G – стремление внедрять новые технологии.

"Киевстар" начал рассылать SMS об отключении 3G. Киевстар планирует прекратить поддержку 3G для дальнейшего развития 4G-сети и внедрения новых технологий. Информация о дате отключения 3G состоится заранее", – говорится в сообщении.

Как пользоваться мобильным интернетом после отключения 3G

В то же время, подчеркивается: чтобы после отключения 3G продолжать пользоваться скоростным мобильным интернетом и связью, следует включить 4G/LTE на своем смартфоне. Инструкция для Android:

выберите "Настройки";

в настройках выберите пункт "Подключение";

далее – "Мобильные сети";

потом – "Тип сети";

выберите режим сети, в описании которого "4G" или "LTE".

Для IOS:

зайдите в "Параметры";

выберите "Сотовые данные";

активируйте "Сотовые данные", после чего автоматически подтянется сеть, доступная для телефона.

Номера "Киевстара" будут начинаться с нового кода 077

Ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т. е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

По информации независимого сообщества мобильных технологий Украины MZU - Мобильная Связь Украины, в "Киевстаре" отмечают: дополнительный код позволит ему не допустить возникновения дефицита свободных номеров. Ведь "оставшегося свободного номерного ресурса недостаточно для удовлетворения потребностей абонентов в перспективе ближайших двух лет".

В настоящее же время "Киевстар" использует 5 национальных кодов сети мобильной связи. Это:

67;

68;

96;

97;

98.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности, по запросу *100*01*2.

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