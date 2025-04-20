"Киевстар" изменит условия полезной услуги: о какой идет речь

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал обновление условий услуги Экстра деньги. С 23 апреля минимальная сумма бонусных гривен, которую можно заказать без комиссии, составит 30 грн (вместо текущих 20-ти). При этом за заказ 25 грн нужно будет уплатить комиссию 10 грн, а за 500 грн – 150 грн комиссии.

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Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили:

Экстра деньги начисляются автоматически.

Возврат "одолженных" денег произойдет автоматически – после пополнения основного счета.

"С 23 апреля 2025 г. обновляем условия услуги Экстра деньги. Благодаря услуге Экстра деньги абоненты подписки могут платить за мобильную связь и интернет, даже не имея собственных средств на счете, а также в роуминге", – говорится в сообщении.

Как воспользоваться услугой от "Киевстара"

Чтобы получить максимальную сумму, наберите *117#.

Чтобы получить другую сумму, наберите *117*желательная сумма#.

Чтобы проверить состояние бонусного счета, следует набрать *109#. Чтобы проверить максимальную сумму бонусных гривен – *117*9#.

Для проверки задолженности нужно набрать *117*2#. А для ее погашения – пополнить счет на необходимую сумму.

Какую комиссию взимает "Киевстар"

25 грн – 10 грн комиссии;

30 грн – без комиссии;

125 грн – 40 грн комиссии;

175 грн – 60 грн комиссии;

225 грн – 75 грн комиссии;

300 грн – 100 грн комиссии;

400 грн – 125 грн комиссии;

500 грн – 150 грн комиссии.

"Расчет потенциальной максимальной бонусной суммы производится на основе расходов абонента по номеру, без учета расходов в роуминге, международного трафика, контент-услуг и списаний с бонусных средств", – рассказали в "Киевстаре".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Киевстар" обновил ряд тарифов своих тарифов предоплаты – в частности, "LOVE UA База", "LOVE UA Світло 2023", "Максимальний Безлім 2019". Изменения, в частности, затрагивают условия дневного пакета.

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