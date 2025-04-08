"Киевстар" меняет условия тарифов: список названий

Мобильный оператор "Киевстар" обновляет ряд тарифов своих тарифов предоплаты – в частности, "LOVE UA База", "LOVE UA Світло 2023", "Максимальний Безлім 2019". Изменения, в частности, затрагивают условия дневного пакета.

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Об этом сообщили самом операторе. Там отметили:

Также будет обновлен перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу.

Изменения произойдут с 8 апреля.

При этом подчеркивается: если ваш тариф действует в странах, где доступна услуга Роуминг как дома, в дневном пакете вы получите безлимитные звонки на "Киевстар" и все входящие. При этом:

Безлимитный интернет будет работать на скорости до 0,8 Мбит/с.

Стоимость дневного пакета будет составлять 30 грн/день.

"Обновляются условия некоторых тарифов подписки. С 8 апреля 2025 года обновляются условия дневного пакета и перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу в некоторых тарифах подписки", – говорится в сообщении.

Какие тарифы изменит "Киевстар"

Всего же в "Киевстаре" сообщают об изменении 5 тарифных планов. В частности:

"LOVE UA База", "LOVE UA Світло 2023", "Максимальний Безлім 2019" – для них обновляются условия дневного пакета.

"Оплата за день снимается только если вы пропустили основную оплату тарифа. В таком случае вы получите до конца суток безлимый интернет без ограничения скорости и минуты в сети "Киевстар", – рассказали в операторе.

"Максимальний Безлім 2019".

Тарифные минуты будут действовать не только на мобильные сети Украины, Польши и Италии, но и на номера Бельгии, Индии, Испании, Канады, Молдовы, Германии, Норвегии, Румынии, США, Чехии и Швеции.

"ТВІЙ Максимум 2023".

Тарифные минуты будут действовать на такие же направления, но во время звонков на номера Израиля, Китая и Узбекистана будут действовать стандартные международные тарифы.

Как проверить, за что "Киевстар" снимает деньги

В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:

по запросу *100*01*2#;

авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар

по номеру 466*66.

Как сообщал OBOZ.UA, "Киевстар" запланировал на 2025 год масштабное отключение своих абонентов от связи 3G. Причина – развитие технологии 4G, а потому больших неудобств абоненты ощутить не должны. Сами же отключения запланированы практически во всех областях страны, а потому для удобства оператор опубликовал график для каждого региона.

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