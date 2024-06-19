Киев больше не в фаворе: где жилье дорожает быстрее, чем в столице

Украинский рынок недвижимости продолжает стагнировать, но в некоторых городах продолжают расти цены на жилье. В частности, стоимость новостроек в городах на западе Украины растет в семь раз быстрее столицы.

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Об этом свидетельствуют данные из отчета о финансовой стабильности за июнь, подготовленные аналитиками Национального банка Украины. Они отметили, что спрос на жилую недвижимость постепенно растет, но все еще остается значительно ниже, чем до полномасштабной войны.

Так, за I квартал 2024 года нотариусы заверили на треть больше сделок покупки жилья, чем за аналогичный период в прошлом году. Впрочем, за последние четыре квартала сделок все еще на треть меньше, чем было в среднем за три года до полномасштабной войны.

Спрос на рынке поддерживается преимущественно благодаря государственным программам – в частности, ипотеке от єОселя. Особенно это заметно на вторичном рынке. В то же время, новое строительство в стране практически не начинают – в эксплуатацию вводят то, что было построено ранее.

Впрочем, цены растут как на первичном, так и на вторичном рынке. И даже мало того – стоимость квадратных метров в новостройках стала соизмеримой, а кое-где "первичка" обгоняет "вторичку". Учитывая риски недостроя и стоимость ремонта, существенное ценовое преимущество – на стороне вторичного жилья.

Относительно первичного рынка жилье заметнее всего подорожало в Ужгороде – на 15% и во Львовской области – на 14%, тогда как в Киеве – всего на 2%. Дальнейшие цены будут поддерживаться, прежде всего, пожеланиями продавцов, считают аналитики.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине 74% компаний испытывают дефицит кадров, а на строительстве уже сейчас не хватает 30-40% специалистов. В этой связи ожидается, что строительные компании начнут привлекать трудовых мигрантов – прежде всего из стран Азии и Африки. Которые, к тому же, готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы.

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