"Керосиновый голод" в ЕС углубляется: грозит ли Европе остановка авиаперелетов

Уже через несколько недель Европейский Союз (ЕС) может столкнуться с дефицитом авиационного топлива. Поэтому Европа разрабатывает сценарии для противодействия такому развитию событий и готовится к использовать мощности собственных нефтеперерабатывающих заводов по максимуму.

Об этом европейские чиновники сообщили Reuters. Отмечается, что вероятный дефицит авиатоплива стал следствием войны с Ираном и может сказаться на путешествиях накануне лета.

Как будут спасать авиаотрасль ЕС

Отмечается, что Европа зависит от импорта авиационного топлива сильнее, чем от любого другого транспортного топлива. Около 75% объемов поступает именно с Ближнего Востока.

Учитывая это, 22 апреля Европейская комиссия собирается выступить с предложением по спасению авиаотрасли. В центре проекта – ряд идей:

введение общеевропейского картографирования мощностей переработки нефтепродуктов ;

; обеспечение полного использования и поддержки имеющихся мощностей нефтепереработки ;

; усиление непосредственных поставок авиатоплива.

Из-за роста цен на авиационное топливо после блокирования Ормузского пролива европейские авиакомпании уже предупредили о возможном повышении цен на билеты, а также отмене некоторых рейсов и приостановке полетов. Между тем Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к июню Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива, если регион заместит лишь половину объемов, которые обычно получала с Ближнего Востока.

Какие препятствия возникли

В то же время трейдеры считают, что увеличение импорта из Африки и США вряд ли полностью компенсирует сокращение поставок. Кроме того, консорциумы, поставляющие топливо в аэропорты, не всегда сохраняют долгосрочные запасы, а многие аэропорты не имеют значительных резервов.

Другая проблема – сокращение перерабатывающих мощностей Европы в последние годы из-за уменьшения внутренней добычи нефти и перехода к более чистым источникам энергии. По данным Международного энергетического агентства, мощности многих европейских НПЗ по производству авиационного топлива – далеки от максимума.

"Наши поставщики меняют горизонты прогнозирования и больше не хотят давать прогнозы на период дольше одного месяца", – сказала Грация Виттадини, которая является техническим директором одной из крупнейших авиакомпаний Европы Lufthansa.

Дальнейшая стабильность рынка будет зависеть от того, готовы ли пассажиры платить больше, или же начнут массово отказываться от авиаперелетов.