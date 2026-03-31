Перелеты лоукостерами могут стать роскошью: авиакомпании урезают рейсы и поднимают тарифы

Мировые авиакомпании вынуждены повышать цены на билеты и сокращать рейсы из-за резкого подорожания авиационного топлива, что ставит под угрозу рекордные прибыли отрасли. Дальнейшая стабильность рынка будет зависеть от того, готовы ли пассажиры платить больше, или же начнут массово отказываться от авиаперелетов.

Об этом пишет Reuters. Еще в начале 2026 года отрасль ожидала рекордную прибыль – около 41 млрд долларов.

Однако обострение конфликта на Ближнем Востоке, в частности напряжение вокруг Ирана, привело к удвоению стоимости авиационного топлива. Отмечается, что это поставило под угрозу оптимистичные прогнозы и заставило авиаперевозчиков срочно адаптироваться к новым реалиям.

Первыми на изменение рыночной ситуации отреагировали крупные международные игроки. Такие компании, как United Airlines, Air New Zealand и Scandinavian Airlines, уже объявили о сокращении количества рейсов и повышении тарифов.

Некоторые перевозчики также вводят так называемые топливные надбавки. Например, Cathay Pacific только за последний месяц дважды повышала дополнительные сборы. В результате пассажирам приходится доплачивать сотни долларов — иногда до 800 долларов за перелет на дальние расстояния.

По словам руководителей отрасли, повышение цен становится неизбежным. Генеральный директор United Airlines заявил, что тарифы должны вырасти примерно на 20%, чтобы компенсировать расходы на топливо. Эксперты называют ситуацию "идеальным штормом" для авиации. С одной стороны, компании вынуждены повышать цены из-за роста расходов. С другой они рискуют потерять пассажиров, которые уже испытывают давление из-за общего подорожания жизни.

Чтобы оставаться прибыльными, авиакомпании должны одновременно поднимать тарифы и стимулировать ослабевающий спрос. В таких условиях любая ошибка в ценовой политике может стоить миллиардов. Аналитики считают, что единственный эффективный способ поддержать цены – это уменьшить предложение. Именно поэтому перевозчики начали сокращать пропускную способность, то есть количество доступных мест и рейсов.

Такой подход уже использовался во время предыдущих кризисов и позволял стабилизировать доходы. Меньшее количество рейсов означает более высокую заполняемость самолетов и, соответственно, возможность удерживать или повышать цены. Еще недавно авиационный рынок переживал настоящий бум. В 2025 году глобальный пассажиропоток превысил допандемический уровень примерно на 9%. Спрос на путешествия рос, а авиакомпании получали значительные прибыли благодаря высокой заполняемости рейсов.

Однако нынешняя ситуация может изменить тренд. Из-за подорожания билетов часть пассажиров может отказаться от перелетов или выбрать более дешевые альтернативы – поезда, автобусы или автомобильные путешествия.

Особенно уязвимыми к новым условиям являются бюджетные авиакомпании. Их бизнес-модель базируется на низких ценах, поэтому даже незначительный рост расходов может сделать билеты менее привлекательными для клиентов. Если цены существенно вырастут, часть пассажиров просто откажется от перелетов, что ударит по прибыльности лоукостеров сильнее, чем по традиционным перевозчикам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинское правительство готовится к будущему восстановлению авиаперелетов. Соответствующая рабочая группа создана в Министерстве развития общин и территорий.

