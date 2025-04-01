Женщины стали чаще открывать бизнесы в Украине: в каких отраслях открывают больше всего компаний

В 2024 году доля женских компаний среди новых регистраций в Украине выросла до 27,5% (против 24,6% в 2023 году), а количество учрежденных женщинами коммерческих предприятий превысило 7,4 тыс. Женщины активнее всего создают бизнес в сферах бухгалтерии (48,5%), туризма (33,5%) и образования (32,8%), однако среди топ-1000 компаний страны только 7,4% имеют исключительно женщин-бенефициаров.

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Об этом говорится в исследовании от YC.Market. Если рассматривать все коммерческие компании Украины, то доля мужских предприятий остается доминирующей (58-63%).

Тем не менее, количество исключительно женских компаний растет: с 18,2% в 2024 году до почти 20% по состоянию на начало 2025 года. Также сократилась доля смешанного владения – компаний, где совладельцами являются и мужчины, и женщины. Это свидетельствует о том, что женщины становятся самостоятельнее в ведении бизнеса и готовы брать на себя ответственность за управление.

В каких сферах бизнеса больше женщин-основательниц

Женщины чаще всего создают компании в сферах, нуждающихся в профессиональных навыках, ориентированные на человеческое взаимодействие или потребительский спрос. Самая высокая доля компаний, основанных исключительно женщинами, наблюдается в:

аудите и бухгалтерском учете – 48,5%;

– 48,5%; туризме – 33,5%;

– 33,5%; образовании – 32,8%;

– 32,8%; общественном питании – 26,2%;

– 26,2%; легкой промышленности – 26,0%;

– 26,0%; операциях с недвижимостью – 25,9%;

– 25,9%; рекламе и маркетинге – 25,2%;

– 25,2%; фармацевтической промышленности – 24,8%;

– 24,8%; медицинских учреждениях – 24,8%;

– 24,8%; розничной торговли – 24,0%.

Эти цифры показывают, что женщины активно развивают бизнес в сферах, требующих аналитических способностей, креативности и высокого взаимодействия с людьми. В то же время в сферах тяжелой промышленности, энергетики и ИТ женщины представлены гораздо меньше.

Несмотря на положительные изменения в сфере женского предпринимательства, среди крупнейших компаний страны женщины представлены гораздо меньше. Анализ топ-1000 компаний по доходам в 2024 году показал, что только 7,4% компаний имеют исключительно женщин-бенефициаров. В то же время, более 63% этих предприятий принадлежат исключительно мужчинам. Больше всего компаний, управляемых женщинами, оказалось в:

пищевой промышленности – 16 компаний из топ-1000;

– 16 компаний из топ-1000; нефтегазовом секторе – 12 компаний;

– 12 компаний; электроэнергетике – 12 компаний.

Однако в тяжелых индустриях, таких как металлургия, машиностроение и финансовый сектор, женское присутствие минимально. Это свидетельствует о том, что крупные бизнесы остаются традиционными и консервативными в вопросах гендерного баланса.

В отличие от учредительства женщины значительно активнее представлены в наемном менеджменте, в частности на финансовых должностях. Так, у 81% компаний с топ-1000 главными бухгалтерами именно женщины. Это подтверждает тенденцию, что бухгалтерская сфера традиционно женская, и женщины оказывают значительное влияние на финансовое управление крупнейшими предприятиями страны. Однако уровень представленности женщин на позициях генеральных директоров остается низким – всего 11% среди топ-1000 компаний.

Одной из ключевых причин роста женского предпринимательства является поддержка международных организаций и программ. В частности, в Украине действуют программы грантов на развитие малого бизнеса, в частности, для женщин, пострадавших от войны или вынужденно переехавших. Также банки начали активно разрабатывать кредитные программы для предпринимателей, что упрощает доступ к финансированию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, рынок труда в Украине претерпевает изменения: работодатели постоянно ищут кадры, предлагая конкурентные зарплаты и возможности для развития. Однако молодежь не готова работать за низкую зарплату и требует большего баланса между работой и личной жизнью.

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