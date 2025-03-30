Зарплатные уже недостаточно: какие условия диктует молодежь на рынке труда

Рынок труда в Украине претерпевает изменения: работодатели постоянно ищут кадры, предлагая конкурентные зарплаты и возможности для развития. Однако молодежь не готова работать за низкую зарплату и требует большего баланса между работой и личной жизнью.

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Об этом рассказала коммуникационница Ирина Корнийчук в комментарии СМИ. По ее словам, сегодня 75% украинских работодателей находятся в постоянном поиске новых работников, что указывает на серьезный дефицит кадров.

Однако, кроме традиционных проблем, таких как отток рабочей силы из-за миграции и мобилизации, есть еще один важный фактор: молодежь, которая приходит на рынок труда, все менее охотно соглашается работать за низкие зарплаты. Молодое поколение, в частности, зуммеры, определяет новые приоритеты в выборе работы. Для них важны не только заработки, но и возможность добиться баланса между работой и личной жизнью.

Они стремятся работать в компаниях, предлагающих гибкие условия, возможность работать отдаленно, а также время для семьи и отдыха. Известно, что work-life balance – один из ключевых факторов удовлетворения работой для большинства молодых работников.

Коммуникационница Ирина отмечает, что для нее работа не должна поглощать все время и важно иметь возможность для досуга и личной жизни после рабочего дня. Это стало нормой для многих представителей поколения Z, активно ищущих возможности для развития и готовых менять место работы ради новых опытов и более разнообразного резюме. Они легко прощаются с работой, если не видят перспектив развития или не получают достаточно внимания к своим личным границам.

Рекрутеры отмечают, что нынешняя молодежь ясно понимает свои ценности и требования к работодателям. Они не только хотят конкурентных зарплат, но и стратегического плана развития компаний. Такие работники активно вкладываются в свое обучение и профессиональное развитие, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда, однако в условиях войны и экономической нестабильности кадровый голод только углубляется.

Эти изменения вынуждают работодателей пересматривать свои подходы к управлению персоналом. Следует учитывать не только финансовые аспекты, но и создавать здоровую рабочую атмосферу, позволяющую сохранять баланс между работой и личной жизнью. Без адаптации к новым требованиям поколения компании Z рискуют потерять ключевых работников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, родителям детей-школьников в Украине (точнее, только одному из супругов) разрешат работать дома, если их ребенок учится дистанционно. Но для этого потребуется согласование с работодателем.

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