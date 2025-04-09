"Укрпочта" закупала куриные ножки ради безопасности: Смелянский раскрыл "схему"

Ранее "Укрпочта" в Украине закупала куриные ноги для защиты почтальонов от бродячих собак. Сегодня от этой практики отказались, и на предприятии используются более современные средства безопасности.

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Об этом рассказал генеральный директор Игорь Смелянский в интервью HackYourMom. Как пояснил Смелянский, идея заключалась в том, чтобы отвлекать агрессивных собак при доставке писем.

Суть проста: если на почтальона выбегает собака, он или она имеет возможность быстро бросить куриную ногу – собака отвлекается, и почтальон избегает укуса. Этот метод считался экологичным и гуманным, ведь не наносит вреда ни животному, ни человеку.

По словам руководителя компании, к ситуации подошли с юмором, но и с практическим расчетом. "Я даже шутил с менеджером McDonald's, мол: вы бургеры из курицы делаете, а куда делись ноги? У нас все ноги!" – поделился Смелянский.

Хотя эта история и звучит курьезно, на самом деле она отражает реальные проблемы полевой работы почтовых работников. Украинские почтальоны, особенно в сельских регионах, часто сталкиваются с опасными ситуациями, в частности из-за агрессивных собак, которых никто не контролирует.

Смелянский отметил, что сейчас от этой практики отказались, поскольку появились более современные средства безопасности. Можно предположить, что сегодня речь идет об электронных устройствах, свистках, спреях или других технических решениях, не требующих использования животной продукции. Также глава "Укрпочты" не исключает, что кто-то, возможно, "имел куриную ферму", намекая, что где-то в процессе могла быть и дополнительная заинтересованность поставщика.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жители Херсона временно не смогут получать и отправлять посылки "Укрпочтой". Из-за массированных российских обстрелов национальный почтовый оператор ограничил свою работу в этом городе.

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