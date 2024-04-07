Кассиры в супермаркетах отказываются принимать у украинцев определенные гривни и копейки: что делать покупателю

В Украине кассиры в супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – под предлогом того, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства.

Это объяснили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили: в таком ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь:

кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов;

в обязанности кассиров входит самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.

При этом отмечается: настойчивое требование определенной суммы является перекладыванием обязанностей на покупателя. Как и понуждение его к размену крупной суммы в другом месте.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Что запрещено делать охранникам

В то же время, охранники в магазинах и супермаркетах не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар – ведь зачастую не представляют эти заведения, поскольку работают по найму от других компаний. Если они все же совершают подобные действия, то грубо нарушают законодательство, что является причиной для вызова полиции.

Более того, подчеркнули эксперты, товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно, наличие такового является ответственностью заведения, а не покупателя.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – они часто не представляют магазин. Если же заставляют оплатить испорченный товар – это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей", – рассказали аналитики.

Они отметили: в случае возникновения подобной ситуации покупатель должен прежде всего требовать просмотра видео с камер наблюдения. Так можно четко доказать, что претензии охранника безосновательны.

Впрочем, признается, что это может не привести к желаемому результату. В таком случае эксперты советуют вызвать полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы получить от покупателей больше денег, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров. К примеру, специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу.

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