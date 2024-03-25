В супермаркетах нарушают права украинцев: что запрещено делать охранникам

Охранники в магазинах и супермаркетах не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар – ведь зачастую не представляют эти заведения, поскольку работают по найму от других компаний. Если они все же совершают подобные действия, то грубо нарушают законодательство, что является причиной для вызова полиции.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: по поводу товаров покупателям всегда следует разговаривать только с продавцами магазина.

Более того, подчеркнули эксперты , товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно, наличие такого является ответственностью именно заведения, а не покупателя.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – они часто не представляют магазин. Если же заставляют оплатить испорченный товар – это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей", – говорится в сообщении.

Как себя защитить

При этом эксперты отмечают: в случае возникновения подобной ситуации покупатель должен прежде всего требовать просмотра видео с камер наблюдения. Так можно будет четко доказать, что претензии охранника безосновательны.

Впрочем, признается, это может не привести к желаемому результату. В таком случае эксперты советуют вызвать полицию.

Кассиры отказываются принимать у украинцев некоторые гривни

В то же время, кассиры в супермаркетах могут отказаться принимать те или иные купюры – под предлогом того, что им нечем давать сдачу. Такое же может произойти и с монетами.

Однако подобные действия, объяснили эксперты, являются нарушением нарушением законодательства о защите прав потребителей. А потому при такой ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета.

Дело в том, подчеркивается, что кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов. Более того, в обязанности кассиров входит самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, чтобы получить от покупателей больше денег, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров. К примеру, специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!