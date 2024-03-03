Украинцев заставляют переплачивать: какую хитрость используют в супермаркетах

Чтобы получить от покупателей больше денег, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров. К примеру, специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу.

При этом сам покупатель может ничего и не заметить. Ведь "коварность" схемы в том, говорится в материале OBOZ.UA, что в каждом из таких случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек. Однако для торгового заведения при большом потоке клиентов полученная таким образом сумма может оказаться достаточно значительной.

Работает же схема по принципу округления. Согласно ему:

сумму, менее 5 копеек должны "простить" покупателю;

более 5 копеек имеет право оставить себе магазин.

"Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн", – объясняют аналитики.

Впрочем, не стать жертвой уловки супермаркетов можно. Для этого достаточно всего лишь расплачиваться картой.

"Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют", – говорится в материале.

Кассиры отказываются принимать у украинцев некоторые гривни

В то же время, кассиры в супермаркетах могут отказаться принимать те или иные купюры – под предлогом того, что им нечем давать сдачу. Такое же может произойти и с монетами.

Однако подобные действия, объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", являются нарушением нарушением законодательства о защите прав потребителей. А потому при такой ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета.

Дело в том, подчеркивается, что кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов. Более того, в обязанности кассиров входит самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции. Если же торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то действует вопреки действующему законодательству.

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