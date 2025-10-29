Какой будет минималка и как пересчитают зарплаты украинцам: новые размеры удивят

В следующем году средняя заработная плата в Украине может увеличится с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Значительно хуже ситуация – с минималкой. Ее в следующем году увеличат с 8000 до 8647 грн. И это меньше, чем необходимо для удовлетворения базовых потребностей.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. Украинец, который работает полный рабочий день, не может находиться за чертой бедности. Примерно 1,5 млн человек работают, получая минимальную зарплату. Среди них есть много тех, кто на самом деле зарабатывает больше, но доплата – в конверте. Но есть и те, кто реально получает 8 тыс. грн. Это прежде всего люди в маленьких населенных пунктах, работники бюджетной сферы.

Если использовать европейские рекомендации, минимальная зарплата сейчас должна быть на уровне хотя бы около 12 тыс. грн (это половина медианной зарплаты). При этом минималка не может быть меньше 11,2 тыс. грн (это уровень фактического прожиточного минимума), иначе это противоречит самому принципу установления социальных гарантий.

Федерация профсоюзов обращалась к правительству с предложением установить с 1 января 2026 года минималку на уровне не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минимальной заработной плате ориентировочно в 12 195 грн.

Однако, вероятно, минимальная зарплата в следующем году останется на уровне, которого недостаточно даже на обеспечение базовых потребностей.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года работодатели в Украине ежеквартально должны выполнять нормативы трудоустройства лиц с инвалидностью и платить целевой взнос в случае их невыполнения. Впервые к уплате обяжут и бюджетные учреждения, а размер взноса будет определяться в зависимости от средней зарплаты и количества незанятых рабочих мест для людей с инвалидностью.

