Гостаможслужба Украины на днях среди прочего рассказала, что изъятое имущество реализует исключительно через электронные торги, которыми занимаются только АО "Прозорро.Продажи" и ГП "СЕТАМ", не имея НИ МАЛЕЙШЕГО ОТНОШЕНИЯ к магазинам типа "Таможенный конфискат" или "Сэконд-хэнд от таможни", чьи названия, выходит, это только рекламные трюки.Такие вот просто есть, мол, компании на нашем таком вот рынке.

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В этой связи имею вопрос (уж и не знаю к кому): А где это заканчивается??? Возможны ли в нашей правовой стране спокойно себе работающие пункты продажи "Мясо от сельхозминистра", "Канцтовары от МИД", "Свистки от МВД", "Приятные сувениры от Генпрокуратуры", "Двенадцать стульев от Верховной Рады" и так далее?

Если такие "Рога и копыта" у нас, оказывается, разрешены, где предел? Кто-то что-то продаёт, говоря, что это бывшая контрабанда ("Менты попросили продать, Ltd"), и выдаёт официальные чеки? Вовсе при этом не гарантируя "контрабандного качества", поскольку "всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской"?И почтенные таможенники об этом спокойно говорят, ПОКОРНО КОНСТАТИРУЯ и даже не чувствуя конкуренции?Не может быть нормальной экономики в стране, где откровенно врущая торговля не запрещена - даже больше: ЧИНОВНИКИ о ней просто рассказывают (разве что не с гордостью) как о некой специфической экзотике: А ещё у нас и вот такое есть!И после этого мечтаем о ЕС??? О месте в Цивилизации? О доверии к институциям и уважении к государству?

Государство, ау?!

Или называйтесь как угодно - лишь бы платили НДС?