Как пересчитали зарплаты в Украине в октябре: назван новый размер и перечень везучих специальностей

В Украине средняя зарплата в октябре выросла по сравнению с сентябрем с 19,8 тыс. до 20,1 тыс. грн. (цифра из вакансий). В то же время, средняя зарплата в резюме выросла с 20,6 тыс. до 21,2 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Если же учитывать данные по изменению зарплат за год, больше выросли заработки у керамистов (на 111%). Специалист, производящий изделия из керамики, сейчас зарабатывает в среднем 47,5 тыс. грн. Такая же средняя зарплата и у ортодонта (рост на 90% в год).

Керамист – 47 500 грн (+111%)

Ортодонт – 47 500 грн (+90%)

Преподаватель ПДД – 35 000 грн (+75%)

Оператор аттракционов – 21 500 грн (+72%)

Unity 3D программист – 42 300 грн (+69%)

Ортопед – 45 000 грн (+64%)

Инструктор детского центра – 17 500 грн (+59%)

Гидравлик – 31 500 грн (+58%)

Продюсер – 42 500 грн (+55%)

Аналитик продаж – 31 000 грн (+55%)

Зарплаты растут из-за дефицита кадров

Национальный банк в своем макроэкономическом и мониторном обзоре в октябре 2024-го в очередной раз указал на сложную ситуацию на рынке труда. Количество новых вакансий по сравнению с прошлым годом продолжает расти, и, хотя падение количества новых резюме прекратилось, наблюдается значительный дефицит работников. Это приводит к повышению зарплат, однако с учетом инфляции темпы роста реальных заработков замедлились.

Об этом говорится в опубликованном обзоре НБУ. Так, как говорится в документе, количество новых вакансий растет по сравнению с прошлым годом, в частности в крупных городах, благодаря оживлению экономической активности . В то же время, падение количества новых резюме прекратилось, что может свидетельствовать об активизации поиска работы украинцами.

Согласно опросу ИЭД, оценки сложности поиска работников стабилизировались на высоком уровне. Согласно опросу Advanter, в среднем штаты компаний в августе были укомплектованы на 71%, причем ситуация не улучшалась (74% в мае 2024 года). Нехватка рабочей силы обуславливает высокие темпы роста номинальных зарплат, в то же время из-за более высокой инфляции рост реальных зарплат замедлился.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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