Как обновить тариф "Киевстар": украинцам дали инструкцию

Случается, что минуты, предоставляемые в мобильном тарифе, а также гигабайты, SMS и т.д. могут истечь раньше срока его действия. В этом случае абоненты, в частности, "Киевстара" могут заказать внеочередное получение пакета услуг. При чем, в несколько способов. В частности, по номеру 477*202.

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Об этом рассказали в самом операторе. Там отметили, что также это можно сделать:

в системе самообслуживания "Мой Киевстар";

в контакт-центре или у сотрудника фирменного магазина "Киевстар".

Как обновить тариф "Киевстар"

В то же время, если текущий план не отвечает вашим потребностям, изменение тарифа мобильного оператора может быть выгодным решением. Дело в том, что операторы предлагают разнообразные тарифы с разными объемами минут, а также SMS, мобильного интернета и других услуг, поэтому вы можете найти план, который лучше соответствует вашему бюджету и стилю использования телефона.

К примеру, абоненты "Киевстара" могут сделать это в несколько способов. В частности, в магазинах оператора.

Также поменять тариф можно на сайте "Киевстара". Для этого следует зайти в раздел Тарифы.

Существуют и другие способы. В частности, провести изменение тарифа можно:

по номеру 477 или 477*1;

в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);

по номеру 466.

Номера "Киевстара" будут начинаться с нового кода 077

Ранее же "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т. е. номера оператора будут начинаться в т. ч. с 077. Впрочем, на уже действующие номера новшество не повлияет.

"Недавно наша компания получила разрешение от НКЭК на пользование кодом – 077. Мы уверены, что эти семерки приносят удачу их владельцам. Уже скоро можно будет проверить. Сейчас мы вводим новый код в систему", – рассказали в компании.

В настоящее время "Киевстар" использует 5 национальных кодов сети мобильной связи. Это:

67;

68;

96;

97;

98.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности, по запросу *100*01*2#.

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