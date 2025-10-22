Как на фортификациях в Донецкой области украли сотни миллионов: Железняк рассказал о коррупции в Полтавской ОГА

Полтавская ОВА (областная военная администрация) заключила 16 контрактов на фортификации на общую сумму более 370 млн грн, но по данным расследования на строительстве могло быть украдено не менее 200 млн грн – в том числе из-за переплат на пирамидах, пиломатериалах и фиктивных услуг. 21 октября 2025 года НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) провело обыски у фигурантов дела, а фирма-посредник, которую обвиняют в схеме, уже получила новый госконтракт примерно на 1 млрд грн.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). По данным расследователей, вместо надежных инженерных сооружений фронт получил фактически имитацию, а в результате – около 200 млн грн могли быть присвоены чиновниками и подрядчиками.

Что именно строили и что на самом деле получилось

По документам, Полтавская ОВА заключила 16 контрактов с одной компанией – ООО "Энки Констракшн" – на строительство линий фортификаций. На бумаге работы должны были соответствовать современным требованиям защиты военных: габионы, дренаж, перекрытия, маскировка, антиподрывные барьеры и тому подобное. Однако фотографии с места работ и выводы специалистов показывают другую картину:

отсутствуют верхние перекрытия и козырьки, что делает блиндажи уязвимыми для авиационных и дроновых ударов;

нет нормальной системы водоотвода и дренажа;

отсутствуют арочные конструкции, антиподрывные барьеры, повороты на входах в блиндажи для защиты от ППЛА;

в целом сооружения выглядят незавершенными и непригодными для реального боя.

Специалисты утверждают, что с точки зрения современных требований вооружения и ведения войны, это не фортификации, которые могут защищать личный состав. По словам расследователей, строительные материалы и оборудование закупались через фирму-посредника ООО "Примум Актив", которая продавала их "Энки Констракшн" по завышенным ценам. Приведенные примеры:

более 13,5 тысячи заградительных пирамид якобы были приобретены по 2 161 грн за штуку, тогда как "Примум Актив" покупал их по 541 грн – разница позволила списать миллионы;

якобы были приобретены по за штуку, тогда как "Примум Актив" покупал их по – разница позволила списать миллионы; лесоматериалы, которые "Примум" покупал за ~1,3 млн грн, потом перепродавали подрядчику почти за 8 млн грн;

значительные средства списывались на "доставку" и фиктивные услуги, иногда без реальной доставки или выполнения работ.

В записях разговоров, попавших в расследование, руководители фирмы-посредника и должностные лица Областной ОВА обсуждают создание фиктивных договоров и способы "решения" налоговых обязательств – в частности, чтобы избежать уплаты НДС. По подсчетам авторов расследования, только на пирамидах и пиломатериалах могли "исчезнуть" более 50 млн грн, а в сумме по всей схеме – не менее 200 млн грн.

Со стороны ОВА в эпицентре скандала – экс-глава Полтавской ОВА Филипп Пронин и его первый заместитель (в текстах расследования упоминается Виталий Кулинич), а также его бывший заместитель Богдан Коральчук, который, по версии авторов расследования, позже перешел вместе с Прониным в другую государственную структуру. Подрядчиком, который получал большинство контрактов, называют "Энки Констракшн", а посредницей в поставках – "Примум Актив". Имя основателя "Энки" – Анар Рафиев также фигурирует в расследовании.

21 октября 2025 года НАБУ провело обыски по адресам фигурантов, по словам Железняка это первая заметная реакция правоохранителей на огласку. Часть должностных лиц, по данным расследования, сейчас находится в "заграничных командировках", другие – ждут вызовов в следствие.

Впрочем, скандал обостряется еще и тем, что компании, связанные со схемой, вскоре победили в новых тендерах: так, "Примум Актив" якобы получила контракт на ремонт дорог в Полтавской области примерно на 1 млрд грн – ситуация, которая вызывает новые вопросы о ротации подрядчиков и отсутствии реальных санкций.

