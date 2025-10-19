Намеренно занижали толщину и высоту деревьев на Житомирщине: будут судить трех работников ГП 'Леса Украины'

Трех работников филиала ГП "Леса Украины" в Житомирской области обвиняют в участии в схеме по завладению имуществом государства. В суд уже направлено обвинительный акт и материалы дела.

Об окончании досудебного расследования, которое осуществлялось под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора Украины, пресс-служба ОГП сообщила в воскресенье, 19 октября. В ведомстве уточнили, что речь идет о трех инженерах лесного хозяйства.

Что выяснили следователи

Фигуранты – инженеры лесного хозяйства – входили в состав комиссии, которая отводила участки леса под рубки главного пользования.

Во время обмеров они намеренно занижали толщину и высоту деревьев, чтобы уменьшить объем ценной древесины в отчетности.

На основе этих ложных данных предприятие получило лесорубный билет на участок площадью 2,4 гектара, где фактический объем деловой древесины дуба был занижен на 183 кубометра – это более 4,5 миллиона гривен.

Правоохранительные органы разоблачили незаконные действия должностных лиц, поэтому вырубка леса и завладение древесиной были остановлены.

Трех работников одного из филиалов "Лесов Украины" на Житомирщине обвиняют в нарушении ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Речь идет о незаконченном покушении на завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре появились первые результаты расследования незаконных рубок леса на Прикарпатье, которое может стать одним из самых масштабных в регионе. На Ивано-Франковщине разоблачены масштабные злоупотребления в лесной сфере. Девяти чиновникам сообщено о подозрениях, а убытки государству оцениваются в 721 миллион гривен. Досудебное следствие еще продолжается.

