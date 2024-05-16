Как купить премиальную технику без лишних трат: три опции, которые подойдут каждому

Постепенно с каждым днем мы замечаем, насколько улучшилось качество фотографий друзей в соцсетях, видим, как подруга стала делать великолепные укладки с новым феном, удивляемся, когда коллега приезжает на работу на электросамокате. Кажется, что мир вокруг нас меняется с бешеной скоростью, и в нем есть место только для технологического прогресса. И вот вы задумчиво смотрите на свой старенький ноутбук или мобильный телефон, который уже несколько лет служит вам верой и правдой. Возможно, настало время обновить свои гаджеты, чтобы не отставать от быстро меняющегося мира и насладиться всеми его преимуществами?

Интернет-магазин техники и электроники STOREinUA – это настоящий портал в мир инноваций. Здесь вы найдете широкий ассортимент современных устройств, которые помогут оставаться на переднем крае технологического прогресса. Ищете новый смартфон, ноутбук, камеру или бытовую технику? В STOREinUA вы можете не только заказать все необходимое онлайн, но и неплохо сэкономить.

Обновите технику с минимальными затратами благодаря услуге TRADE-in

Покупка новых гаджетов сопряжена со значительными расходами, особенно если вы планируете стать обладателем последней модели. Не хотите месяцами готовиться к покупке и откладывать деньги? Тогда воспользуйтесь услугой TRADE-in, которая предполагает обмен старой техники на новую с доплатой. Ваши устройства не будут пылиться в шкафу, постепенно превращаясь во все более бесполезный хлам – они перейдут в другие руки и еще смогут кому-то принести пользу.

Воспользовавшись услугой TRADE-in, в магазине STOREinUA можно обменять:

Macbook;

iPhone;

Apple Watch.

Процесс обмена быстр и прост: вам нужно всего лишь принести ваше устройство в магазин для оценки его стоимости. Сумма скидки, которую вы можете получить, зависит от:

состояния вашего устройства. Чем лучше сохранность, тем выше сумма скидки;

модели и спецификации. На более новые и производительные устройства получите высокую скидку;

спрос на конкретную модель. Если ваша техника пользуется популярностью, скидка может быть более значительной.

Таким образом, старый телефон, ноутбук или смарт-часы смогут послужить вам еще раз, позволив получить лучшие условия для покупки новых гаджетов.

Воспользуйтесь кредитом

Одним из доступных способов покупки новой техники является кредит. Разбивая ее общую стоимость на несколько платежей, вы можете выплатить внушительную сумму постепенно и сделать дорогостоящее приобретение практически незаметным для своего бюджета. Гибкие условия кредитования позволят выбрать оптимальные сроки и размер ежемесячных платежей в соответствии с вашими финансовыми возможностями.

В STOREinUA кредит можно оформить онлайн в одном из популярных банков или организаций. На сайте можно самостоятельно ознакомиться с условиями, которые предлагают кредиторы, и выбрать наиболее выгодный вариант для себя. Заявка на покупку товара в кредит оформляется за несколько минут прямо на сайте STOREinUA.

Бывшая в употреблении техника: подарите вторую жизнь качественным вещам

Большинство ведущих брендов регулярно обновляют модельный ряд, чтобы продолжать оставаться в поле зрения своих поклонников и удивлять их инновациями. Однако многие из гаджетов, которые появились в продаже один или несколько лет назад, способны удовлетворить основные потребности. Именно поэтому б/у техника может быть интересна широкому кругу покупателей:

владельцам старых, морально устаревших моделей;

клиентам, лишившимся любимых гаджетов из-за их поломки или кражи;

покупателям, которые стремятся рационально распорядиться бюджетом и хотят позволить себе больше за те же деньги.

В магазине STOREinUA вы можете найти качественные б/у товары, которые прошли проверку на работоспособность и предлагаются по привлекательным ценам.

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