Как ездят поезда по сверхпопулярным маршрутам в Польшу: в "Укрзалізниці" рассказали о ситуации на границе

Блокада поляками границы с Украиной пока что не привела к осложнениям с железнодорожным сообщением между странами. Как пассажирские, так и грузовые поезда курсируют в штатном режиме, в т. ч. сверхпопулярные поезда в Варшаву и Перемышль. Однако ситуация может измениться уже завтра, 20 февраля.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". "Железнодорожное сообщение с Республикой Польша осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда курсируют без осложнений", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, без инцидентов все же не обходится. Так, 18 февраля протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев – Хелм, в котором находилось 260 пассажиров. Однако, подчеркивается, "после вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение".

А уже с 20 февраля фермеры грозятся заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, в том числе и железнодорожные. Целью забастовщиков являются грузовые составы, однако неизвестно, как блокада скажется на пассажирских перевозках.

В "Укрзалізниці" назвали блокирование движения железнодорожного транспорта недопустимым, а также оказывающим негативное влияние на "обеспечение обороноспособности Украины и границ ЕС от российского агрессора".

Поляки безосновательно обвиняют Украину

В свою очередь, министр аграрной политики Николай Сольский ранее подчеркнул: польские фермеры сильно преувеличивают роль нашей страны в своих проблемах. Он объяснил, что в течение последнего года:

Украина экспортировала в Польшу продукции на 1,6-1,7 млрд долларов,

однако импортировала из нее на практически сопоставимые 1,1-1,2 млрд долларов.

При этом, подчеркнул Сольский, "никто из украинцев не слышал, что нужно что-то запрещать ввозить из Польши". "Мы всегда старались и стараемся вести переговоры. Я абсолютно уверен, что этот градус эмоций нужно уменьшить и точно не использовать украинскую тематику [полякам в своих интересах]. ... Протест в Польше, в отличие от всех других стран, имеет гиперболизированное внимание к Украине", – констатировал глава Минагрополитики.

Протестующие подыгрывают России

В то же время в Мининфраструктуры заявили, что блокирование транспорта – в частности, автобусов с пассажирами – на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Более того, это является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны.

Там отметили: подобные действия негативно влияют на противостояние "общему врагу по имени Россия". "Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут использоваться российскими спецслужбами для создания искусственного конфликта между нашими странами. Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам посла Украины в Польше, у польских фермеров, которые блокируют границу, нет объективных причин для расширения протеста. А потому решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе выигрывать будет только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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