Украинцам пересчитают зарплаты: какой будет минималка уже через несколько недель

В Украине минималку с 1 января 2026-го увеличат с 8 000 до 8 647 грн. Это меньше, чем фактический прожиточный минимум (уровень бедности). Для того чтобы обеспечить базовые потребности, работнику надо минимум 10 192 грн (это уровень фактического прожиточного минимума).

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Фактический прожиточный минимум – и сумма, которая нужна, чтобы заплатить за базовые услуги и товары из потребительской корзины. То есть такой уровень минималки не позволит обеспечить даже базовые потребности.

Отдельно вырастут зарплаты учителей. С 1 января 2026 года повышение составит 30%, а с 1 сентября – еще на 20%. Нагрузка на ставку учителя остается без изменений – 18 часов в неделю. В то же время с 1 января 2026 года должностные оклады педагогов вырастут на 30%.

Вместе с тем в следующем году средняя заработная плата в Украине может увеличиться с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Считается, что достаточный уровень минималки – от 50% средней зарплаты, но не менее фактического прожиточного минимума. Примерно 1,5 млн человек работают, получая минимальную плату. Среди них есть много тех, кто на самом деле зарабатывает больше, но доплата – в конверте. Но есть и те, кто реально получает 8 тыс. грн. Это прежде всего люди в маленьких населенных пунктах, работники бюджетной сферы.

Сколько зарабатывают чиновники

Больше всего чиновники зарабатывают в коллегиальных органах власти. Обычно там нет раздутой штатки и большее количество "начальников". Например, в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), средняя зарплата по состоянию на сентябрь составляла 87 тыс. грн.

Средняя за год зарплата в НКРЭКУ – 94,1 тыс. грн. На втором месте по уровню зарплат оказалось НАПК. Здесь зарплата в сентябре была выше, чем в НКРЭКУ (99,1 тыс. грн), однако средняя зарплата в 2025-м составила 92,9 тыс. грн.

На третьем месте по уровню доходов – Антимонопольный комитет. В сентябре здесь в среднем зарабатывали 93,5 тыс. грн, если учитывать статистику зарплат с начала года, то этот показатель составляет 86,8 тыс. грн.

Аппарат Верховной Рады оказался на четвертом месте (77,2 тыс. грн с начала года и в среднем 72,6 тыс. грн – в сентябре).

Ну и на пятом месте по уровню заработных плат – Счетная палата. В среднем за год доходы здесь составили 73,1 тыс. грн, а в сентябре – 72,3 тыс. грн.

Интересно, что среди должностных лиц самые высокие зарплаты не у премьер-министра или у министров (эти политические должности не считаются государственной службой).

Например, член НКРЭКУ Константин Ущаповский в прошлом году в среднем получал 264 217 грн, тогда как премьер-министр Юлия Свириденко, как сообщили OBOZ.UA в Кабмине в ответ на запрос, в сентябре 2025-го заработала всего лишь 90 662 грн.

Первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сентябре заработал 90 545 грн;

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка – 90 142 грн;

Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба – 90 833 грн;

Государственный секретарь Кабинета министров Константин Марьевич – 97 743 грн.

А один из заместителей Марьевича, Виталий Чапля, в сентябре заработал даже больше, чем премьер. Его заработная плата на руки составила 130 058 грн. "Секрет" таких заработков – стаж. Только надбавка за выслугу лет у чиновника составила более 44 тыс. грн. Отметим, Чапля – участник боевых действий. На должность в правительство он был назначен в декабре прошлого года. А до этого работал начальником оперативно-военного управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с января 2026-го минимальная пенсия вырастет на 234 грн – до 2 595 грн. В то же время максимальная пенсия повысится на 2,3 тыс. грн – до 25 950 грн. Кроме того, в следующем году, в марте, проведут индексацию пенсий (примерно на 15%).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!