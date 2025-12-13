Украинцам пересчитают зарплаты: какой будет минималка уже через несколько недель
В Украине минималку с 1 января 2026-го увеличат с 8 000 до 8 647 грн. Это меньше, чем фактический прожиточный минимум (уровень бедности). Для того чтобы обеспечить базовые потребности, работнику надо минимум 10 192 грн (это уровень фактического прожиточного минимума).
Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Фактический прожиточный минимум – и сумма, которая нужна, чтобы заплатить за базовые услуги и товары из потребительской корзины. То есть такой уровень минималки не позволит обеспечить даже базовые потребности.
Отдельно вырастут зарплаты учителей. С 1 января 2026 года повышение составит 30%, а с 1 сентября – еще на 20%. Нагрузка на ставку учителя остается без изменений – 18 часов в неделю. В то же время с 1 января 2026 года должностные оклады педагогов вырастут на 30%.
Вместе с тем в следующем году средняя заработная плата в Украине может увеличиться с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Считается, что достаточный уровень минималки – от 50% средней зарплаты, но не менее фактического прожиточного минимума. Примерно 1,5 млн человек работают, получая минимальную плату. Среди них есть много тех, кто на самом деле зарабатывает больше, но доплата – в конверте. Но есть и те, кто реально получает 8 тыс. грн. Это прежде всего люди в маленьких населенных пунктах, работники бюджетной сферы.
Сколько зарабатывают чиновники
Больше всего чиновники зарабатывают в коллегиальных органах власти. Обычно там нет раздутой штатки и большее количество "начальников". Например, в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), средняя зарплата по состоянию на сентябрь составляла 87 тыс. грн.
Средняя за год зарплата в НКРЭКУ – 94,1 тыс. грн. На втором месте по уровню зарплат оказалось НАПК. Здесь зарплата в сентябре была выше, чем в НКРЭКУ (99,1 тыс. грн), однако средняя зарплата в 2025-м составила 92,9 тыс. грн.
На третьем месте по уровню доходов – Антимонопольный комитет. В сентябре здесь в среднем зарабатывали 93,5 тыс. грн, если учитывать статистику зарплат с начала года, то этот показатель составляет 86,8 тыс. грн.
Аппарат Верховной Рады оказался на четвертом месте (77,2 тыс. грн с начала года и в среднем 72,6 тыс. грн – в сентябре).
Ну и на пятом месте по уровню заработных плат – Счетная палата. В среднем за год доходы здесь составили 73,1 тыс. грн, а в сентябре – 72,3 тыс. грн.
Интересно, что среди должностных лиц самые высокие зарплаты не у премьер-министра или у министров (эти политические должности не считаются государственной службой).
Например, член НКРЭКУ Константин Ущаповский в прошлом году в среднем получал 264 217 грн, тогда как премьер-министр Юлия Свириденко, как сообщили OBOZ.UA в Кабмине в ответ на запрос, в сентябре 2025-го заработала всего лишь 90 662 грн.
- Первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сентябре заработал 90 545 грн;
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка – 90 142 грн;
- Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба – 90 833 грн;
- Государственный секретарь Кабинета министров Константин Марьевич – 97 743 грн.
А один из заместителей Марьевича, Виталий Чапля, в сентябре заработал даже больше, чем премьер. Его заработная плата на руки составила 130 058 грн. "Секрет" таких заработков – стаж. Только надбавка за выслугу лет у чиновника составила более 44 тыс. грн. Отметим, Чапля – участник боевых действий. На должность в правительство он был назначен в декабре прошлого года. А до этого работал начальником оперативно-военного управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с января 2026-го минимальная пенсия вырастет на 234 грн – до 2 595 грн. В то же время максимальная пенсия повысится на 2,3 тыс. грн – до 25 950 грн. Кроме того, в следующем году, в марте, проведут индексацию пенсий (примерно на 15%).
