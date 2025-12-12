На рынок труда хотят вернуть 2 млн украинцев за 5 лет: среди них могут быть пенсионеры и домохозяйки

В Украине за ближайшие 5 лет планируют трудоустроить до 2 млн человек из числа экономически неактивного населения. К этой категории, среди прочих, относятся пенсионеры, домохозяйки и некоторые студенты.

Такой план предусмотрен проектом Стратегии занятости до 2030 года. О нем рассказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак, передает "Укринформ".

"Ключевая количественная цель стратегии – привлечь не менее 2 млн человек к рынку труда, в первую очередь из числа экономически неактивного населения", – отметила Марчак. Среди важных направлений:

модернизация Службы занятости ;

; трансформация Гоструда;

расширение роли территориальных громад, особенно во внедрении локальной аналитики рынка труда.

По ее словам, сейчас в Украине около 12,5 млн граждан в возрасте от 15 лет и старше остаются экономически неактивными. Часть из них – пенсионеры или лица, осуществляющие уход за родственниками, но и в целом потенциал привлечения миллионов людей к работе остается существенным.

Дополнительным вызовом она назвала структурные демографические потери. До начала полномасштабного вторжения в Украине проживало около 42 млн человек, сейчас же ориентировочно 35 млн, а без учета временно оккупированных территорий – около 31 млн. Сохраняется также высокий уровень безработицы, который на октябрь 2025 года составляет около 11,3%.

Что такое экономически неактивное население

Экономически неактивное население – это часть населения страны, которая не входит в состав рабочей силы (экономически активного населения). Другими словами, это лица, которые:

не работают;

не ищут работу и не собираются ее искать.

К этой категории относятся те, кто находится за пределами рынка труда по разным причинам. Наиболее типичными представителями являются:

студенты дневной формы обучения , которые не работают;

, которые не работают; пенсионеры по возрасту или выслуге лет, которые не работают и не ищут работу;

лица, занятые домашним хозяйством (например, уход за детьми или больными, если это их основная деятельность);

(например, уход за детьми или больными, если это их основная деятельность); те, кто отчаялся найти работу ;

; люди с инвалидностью, которые не могут работать;

другие лица, которые не работают и не ищут работу по каким-либо причинам (например, получатели ренты, люди, живущие на сбережения и т.д.).

В то же время народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что проект Стратегии не учитывает некоторых реальных форматов труда, в которых сейчас заняты украинцы.

"Комитет также описывает те виды занятости, которые не были определены в украинском законодательстве, а именно: домашнюю, дистанционную работу, аутсорсинг, аутстаффинг, возможность комбинировать различные форматы занятости и тому подобное. Эта стратегия не до конца учитывает эти виды занятости, где украинцы реально работают", – считает Третьякова.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине сохраняется высокий дефицит рабочих и высококвалифицированных кадров, особенно в ИТ, логистике, образовании и медицине. Рынок труда в Украине продолжает испытывать воздействие войны, демографического спада и массового выезда граждан за границу.

