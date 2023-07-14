Украинские банки заработали рекордные за несколько лет деньги: кто "забрал" почти половину суммы

С января по май 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд грн, что в 2,2 раза превышает показатель соответствующего периода 2021 года. Почти половину этой суммы – 47,5% – заработал ПриватБанк: на его долю пришлось 25,48 млрд грн.

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Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается: такой общий результат является "как минимум лучшим за последние 5 лет, а как максимум – за всю историю независимости Украины".

"59 из 65 работающих банков, то есть 91% учреждений, получили прибыль в размере 53,66 млрд гривен, а 6 (9%) банков – убытки в размере 73,19 млн грн. Все банки с убытками – с частным капиталом. Большая часть общей прибыли – 59% – принадлежит государственным банкам. В общей сложности за 5 месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие банки заработали больше всего

ПриватБанк – 25,48 млрд грн – 47,5% от общей суммы;

Райффайзен Банк – 3,26 млрд грн – 6,1%;

ПУМБ – 2,99 млрд грн – 5,6%;

УкрСиббанк – 2,89 млрд грн – 5,4%;

ОТП Банк – 2,57 млрд грн – 4,8%;

Ситибанк – 2,27 млрд грн – 4,2%;

Ощадбанк – 2,23 млрд грн – 4,2%;

Укргазбанк – 2,18 млрд грн – 4,1%;

Укрэксимбанк – 1,54 млрд грн – 2,9%;

Сенс Банк – 1,4 млрд грн – 2,6%.

Все остальные банки заработали 6,78 млрд грн. Это 12,7% от общей суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, с января количество банковских отделений в Украине сократилось с 5336 до 5153. При этом ПриватБанк потерял свое лидерство и уступил первенство Ощадбанку.

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