В Украине без конкурса выбрали главу нового госбанка: кто им станет и когда произойдет национализация

В Украине новым главой Сенс Банка после национализации может стать Дмитрий Кузьмин. Известно, что его супруга работает в банковском надзоре, а сам он в течение нескольких месяцев возглавлял Универсал Банк в 2016-м. При этом Сенс Банк планируют национализировать в ближайшие дни.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали собеседники, которые приближены к принятию решений. "Никакого открытого конкурса не было, не понятно, по каким критериям его выбирали. Последний раз он работал в банковской сфере еще в 2016-м. Как руководитель он ни рыба ни мясо", – рассказали собеседники.

В 2017-м Дмитрий Кузьмин проходил конкурс на должность замглавы Фонда гарантирования вкладов. Тогда участники банковского сектора считали его одним из наиболее вероятных победителей, однако он не явился на собеседование, так как находился за границей.

Кузьмин работал инженером-технологом отдела сопровождения программного и технического обеспечения телекоммуникаций и локальных сетей Банка; инженером отдела автоматизации и информационно-технического обеспечение Банка; старшим инженером отдела автоматизации и информационного обеспечения, главным бухгалтером, финансовым директором. Карьеру он построил в Универсал Банке и был ему верен вплоть до увольнения в 2016-м.

Что интересно, издательство "Наш формат" продает книгу "Объятия – это..." авторства Дмитрия и Светланы Кузьминых (полные тезки будущего банкира и его супруги). Подтвердить, действительно ли это книга их авторства, на момент публикации новости не удалось.

Правление НБУ должно принять решение о ликвидации Сенс Банка (принадлежит российскому миллиардеру под санкциями Михаилу Фридману) и предложить Кабмину его национализировать. Далее вмешается Фонд гарантирования вкладов, у банка появится временная администрация. Таким образом, из частного Сенс Банк превратится в пятый государственный банк.

Но пробудет государственным он, вероятно, недолго. Польские юристы уже выходили и на правление НБУ, и на Кабмин. Польский инвестор (имя которого не называют) планирует купить Сенс Банк и якобы готов это сделать в ближайшее время. Вопрос состоит в том, сколько будет стоить банк в условиях полномасштабной войны. К примеру, планы о продаже ПриватБанка (должна была состоятся в 2024-м) перенесли, потому что до конца войны ожидать высокую рыночную цену не приходится.

"Есть очень заинтересованный польский инвестор. Вполне возможно, что еще до победы в войне банк будет продан", – рассказал приближенный к регулятору банкир, который принимал участие в консультациях.

В 2022-м Сенс Банк был дефицитным, однако в самом финансовом учреждении отмечают, что дефицит сформировался за счет необходимости создавать резервы. В то же время операционная прибыль составила 12 млрд грн и за год полномасштабной войны сократилась всего на 2%. Государство в результате национализации (с учетом еще четырех госбанков) будет контролировать 56,6% всего банковского рынка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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