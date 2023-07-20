Кабмин купил почти сотню компьютеров за 1,65 млн грн и получил 'скидку' в 100 грн

Кабмин потратил почти 1,65 млн грн на закупку персональных компьютеров. При этом торги прошли всего с 1 участником – компанией "Атласс Групп", – который и стал победителем, сделав при этом едва заметную "скидку". Примечательно, что это не первый тендер для госструктур – в т.ч., и для Кабмина, – в котом "Атласс Групп" победила,будучи единственным участником.

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Покупку компьютеров осуществил Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров. По данным Prozorro, закуплено было сразу 72 компьютера, особым требованием к которым был цвет корпуса – исключительно черный.

Победителем тендера стала компания "Атласс Групп" с уставным капиталом в 28 тыс. грн. Предлженная ею цена в 1 млн 649 тыс. 894 грн оказалась всего на 106 грн меньше той, которую в Кабмине готовы были заплатить изначально.

Зарегистрирована эта компания, по данным YouControl, в Киеве. Руководит ею Людмила Билерт, местом регистрации которой указан Херсон. Что свидетельствует в пользу реальности компании и проводимой ею деятельности – ведь, к примеру, фирмы, зарегистрированные по одному адресу со своим руководителем нередко имеют признаки фиктивных.

По данным Clarity Project, это не первая поставка "Атласс Групп" для Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров. В конце 2022 года она в таком же неконкурентном тендере получила 2,697 млн грн за ноутбуки. Которых Кабмину понадобилось сразу 100.

Кроме того, эта компания в 2 подхода получила свыше 2 млн грн от Департамента полиции охраны.

В частности, 1,401 млн грн за 45 персональных компьютеров. При чем тогда также была единственным участником тендера.

А за 21 единицу разнообразной компьютерной техники компания получила 713,844 тыс грн. И также была единственным участников торгов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров также заплатил почти полмиллиона гривен за подарочные наручные часы. На циферблате и задней крышке этих часов должны располагаться изображение малого Государственного герба Украины и надпись "От премьер-министра Украины", а футляр для них иметь особый вид.

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